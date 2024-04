Contatti confermati: il sostituto di Pioli può essere davvero lui

Il Milan e Stefano Pioli sono sempre più distanti: confermati i contatti tra la dirigenza e il possibile sostituto, tutti i dettagli

La stagione del Milan si avvia alla conclusione, e con essa anche il matrimonio, lungo, altalenante ma anche vincente, tra la società rossonera e il tecnico Stefano Pioli. Per quanto sul futuro dell’allenatore continuino a esserci voci contrastanti, si fanno sempre più insistenti i rumor su possibili cambi in panchina nei prossimi mesi. E secondo i bene informati i vertici del club avrebbero già scelto il sostituto.

La situazione al momento appare abbastanza chiara. All’interno della dirigenza del Milan c’è chi continuerebbe volentieri con Pioli, tecnico che non ha creato grossi problemi e che sul campo ha dimostrato di poter rendere questa squadra competitiva con grande continuità.

Il partito dei Pioli-out anche tra i vertici societari starebbe però guadagnando consensi. Per molti il ciclo del tecnico si sarebbe ormai concluso, e sarebbe arrivato il momento di dare una scossa all’ambiente, cominciando una nuova avventura con un tecnico di esperienza, carisma e pronto a far fare un ulteriore salto di qualità al club, soprattutto a livello internazionale. Un tecnico dal curriculum importante e desideroso come non mai di guidare il Milan verso i massimi traguardi.

Milan, addio Pioli: contatti con il sostituto, cosa sta succedendo

Per quanto una parte della stampa continui a premere per un matrimonio tra Antonio Conte e il Milan, con il tecnico salentino che starebbe aspettando con grande pazienza un cenno dal club rossonero, smaniando dalla voglia di cominciare questa nuova avventura, in queste settimane si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un possibile approdo a Milanello di Julen Lopetegui.

Il tecnico spagnolo, classe 1966, da tempo è stato accostato al club rossonero, fin da quel momento del campionato in cui la panchina di Pioli sembrava particolarmente traballante. Rispetto al recente passato, la situazione sarebbe però in questo momento in continua evoluzione, e i contatti tra le parti sarebbero stati avviati.

Lo ha confermato Calciomercato.com. Tra la dirigenza rossonera e il tecnico spagnolo ci sarebbero stato in effetti contatti diretti qualche mese fa, e questo conferma quanto dalle parti di Milano ci sia stima e interesse nei confronti di un allenatore che ha tutto per potersi sedere su una panchina così ambiziosa.

Tuttavia, in questi ultimi giorni non risultano ulteriori approcci. E questo potrebbe indurre a due pensieri tra loro diversi: da una parte il club avrebbe potuto scegliere di congelare tutto in attesa del termine della stagione; dall’altra potrebbe invece aver virato verso un profilo diverso, magari italiano, magari già vincente nella città meneghina, seppur sulla sponda opposta.

Per molti tifosi una suggestione che, da molti punti di vista, sarebbe anche più seducente rispetto a quella che porterebbe invece al Milan un tecnico tutto da scoprire come l’ex Wolverhampton.