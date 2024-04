Dal Monaco al Milan: un altro colpo alla Moncada, i dettagli

Il club rossonero continua a guardare alla Ligue 1 per rinforzarsi: Moncada ha messo nel mirino un altro giovane molto promettente.

C’è grande curiosità di vedere quali mosse farà il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato. Uno o più innesti potrebbero arrivare dalla Francia, dove la dirigenza ha pescato bene in passato.

Giocatori come Rafael Leao, Pierre Kalulu, Mike Maignan e Yacine Adli sono arrivati proprio dalla Ligue 1 e senza fare spese esagerate. Geoffrey Moncada avrebbe preso anche altri talenti dai campionati francesi, però non sempre si riesce ad assicurarsi tutti gli obiettivi. Ad ogni modo, non mancano nuovi profili interessanti nella sua lista.

Milan, altra idea di mercato dal Monaco

Moncada ha lavorato nel Monaco e conosce molto bene tanti giocatori della squadra monegasca. Recentemente si è parlato di un interessamento per Youssouf Fofana, centrocampista 25enne che ha un contratto che scade a giugno 2025. Per caratteristiche sarebbe un ottimo rinforzo per la mediana. Il prezzo è stato fissato a 30 milioni di euro, però potrebbero bastarne 25 o meno.

Oltre a Fofana, c’è un altro calciatore del Monaco che ha attirato l’attenzione del Milan: si tratta di Soungoutou Magassa. Lo ha rivelato il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, spiegando che il difensore centrale classe 2003 ha delle abilità anche da centrocampista. È forte fisicamente e dotato anche di buona tecnica. I costi sono da valutare, ma è un profilo che gli scout rossoneri stanno monitorando.

Magassa, il cui contratto scade a giugno 2027, ha collezionato 19 presenze in questa stagione. Niente male per un ragazzo che deve ancora compiere 21 anni. Ha trovato spazio soprattutto nella prima parte della stagione, fino a novembre, poi ha giocato un po’ meno. Sicuramente è un calciatore interessante e vedremo se il Milan cercherà effettivamente di comprarlo nella prossima finestra estiva del calciomercato.

È cresciuto nel settore giovanile del Monaco ed è molto legato al club monegasco, forse nell’immediato la soluzione migliore per crescere è proprio rimanere nel Principato. Ma la chiamata del Milan non lo lascerebbe indifferente. Secondo Transfermarkt il suo valore odierno è di 10 milioni di euro, però è probabile che la richiesta per l’eventuale cessione del trasferimento sarà superiore a tale cifra. Vedremo cosa succederà.