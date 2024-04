Highlights Roma-Milan, la sintesi del match di Europa League (VIDEO)

Roma-Milan, cronaca e highlights del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League disputato all’Olimpico giovedì 18 aprile

Grandissima atmosfera all’Olimpico per Roma-Milan, in campo nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Tutto confermato nelle formazioni iniziali con Musah titolare nel Milan a centrocampo.

Avvio choc per i rossoneri. L’iniziale supremazia svanisce con l’immediato gol del vantaggio della Roma. Lo segna ancora Mancini al 6‘, lesto a ribattere in rete a porta vuota un pregevole tiro a giro che impatta sul palo. La reazione del Milan c’è e, ancora una volta, la sfortuna si abbatte sui rossoneri con la traversa di Loftus Cheek su tiro deviato

La Roma è letale in contropiede al 22’. Lukaku sovrasta Gabbia e mette debolmente al centro, lo stesso Gabbia sbaglia il rinvio e serve Dybala che non si fa pregare e batte Maignan con un perfetto tiro a giro all’angolino.

Milan tramortito e sotto 2-0. La partita, per la Roma, cambia dopo il doppio vantaggio. Lukaku esce per infortunio sostituito da Abraham. Al 30′, Celik abbatte in scivolata Leao lanciato in velocità. Marchiniak non esita ed estrae il rosso. Roma in dieci e Milan di nuovo in avanti. La migliore occasione capita a Loftus Cheek. Su cross di Leao, l’inglese colpisce di testa a colpo sicuro con Spinazzola che respinge fortuitamente il pallone diretto a rete.

Nel finale, il Milan (con Jovic subentrato a Bennacer) ci prova ma senza creare pericoli dalle parti di Svilar. Sotto la grandine, dopo sette minuti di recupero, l’arbitro manda tutti all’intervallo con la Roma avanti 2-0 e con un piede e mezzo in semifinale.

Liat bola doang, pergerakan pemain tanpa bola dibiarin aja udah los dol. Bek jmbt.pic.twitter.com/munPxUkQFN — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) April 18, 2024

Il secondo tempo

Il Milan rientra in campo nella ripresa con Chukwueze e Reijnders in campo al posto di Calabria e Loftus Cheek. Nonostante l’inferiorità numerica, la Roma si difende senza eccessivi patemi di fronte alle avanzate confuse di un Milan che finisce con l’imbottigliarsi con troppi attaccanti in campo.

Le occasioni migliori se le procura proprio la Roma prima con Spinazzola che si invola solo davanti a Maignan e spreca una conclusione da posizione favorevole. Poco dopo è Abraham a calciare alto dopo essersi liberato di Gabbia.

GOL DO MILAN! Cruzamento na medida do Rafael Leão para Matteo Gabbia descontar em Roma! Roma 2 x 1 Milan (3 a 1 no agregado) 🏆 Quartas de final da Europa League (jogo de volta) https://t.co/vbnAYSJoAu — Goleada Euro (@goleada_euro) April 18, 2024

Il Milan attacca ma l’unico vero pericolo per Svilar arriva da una conclusione troppo centrale di Jovic. Leao è involuto a differenza di Chukwueze che ci prova in tutti i modi ma invano. Nel finale, il Milan limita il passivo con il gol di testa di Gabbia su assist di Leao. Troppo poco. Finisce 2-1 per la Roma. Qualificazione meritata per i giallorossi. Per il Milan, un fallimento totale. Un doppio ko che fa malissimo.