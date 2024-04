Il Milan si qualifica contro la Roma se… tutte le combinazioni per raggiungere la semifinale di Europa League

Roma-Milan, si riparte dallo 0-1 per i giallorossi nel match di andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco cosa serve a Leao e compagni per la qualificazione alla semifinale

Serata di verdetti all’Olimpico per Roma e Milan, in campo dalle 21 nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. In palio c’è la qualificazione alla semifinale contro la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham.

Si riparte dalla vittoria di misura conquistata dai giallorossi una settimana fa a San Siro. Lo 0-1 sancito dal gol di testa di Mancini sugli sviluppi di un calcio pone i padroni di casa in una situazione indubbiamente favorevole al cospetto di un Milan chiamato a riscattare la prestazione opaca di una settimana fa.

Precedenti non certo incoraggianti per i rossoneri. In tutte le precedenti sfide europee del nuovo millennio, sia in Champions che in Europa League, il Milan non ha mai rimontato una situazione di svantaggio subita nel match di andata. Quella con la Roma è, tuttavia, la prima che si disputa con la nuova regola che elimina la validità “doppia” del gol in trasferta. Una novità che influisce anche sulla combinazioni favorevoli al Milan per la qualificazione.

Il Milan passa contro la Roma se .. tutte le combinazioni

Sotto 0-1 prima del match di ritorno, il Milan per passare il turno deve

Vincere con due o più gol di vantaggio. 0-2; 0-3; 1-3; 1-4; 2-4, sono i risultati che permetterebbero al Milan di qualificarsi nei tempi regolamentari

Si andrà ai supplementari se:

Il Milan vince con 1 gol di scarto nei tempi regolamentari. Ecco una serie di risultati con i quali si andrebbe all’extra time: 0-1; 1-2; 2-3; 3-4

Il Milan è eliminato dall’Europa League se:

Pareggia sia nei tempi regolamentari che con gli eventuali supplementari

Perde sia nei tempi regolamentari che con gli eventuali supplementari

Milan, dunque, è essenzialmente obbligato a vincere all’Olimpico. Precedenti favorevoli in Serie A nello stadio giallorosso. Negli ultimi quattro confronti diretti, il Milan ha vinto 3 volte (l’ultima lo scorso 31 agosto) e pareggiato in un’occasione, 1-1 nel match disputato quasi un anno fa, il 29 aprile 2023.

L’ultima vittoria della Roma contro il Milan risale all’ottobre 2019. All’epoca Pioli era da poco subentrato a Giampaolo e giallorossi di Fonseca vinsero 2-1 con i gol di Dzeko e Zaniolo, inframezzati dal pareggio di Hernandez.

Dovesse qualificarsi, il Milan raggiungerebbe la semifinale di Europa League per la prima volta nella sua storia. Per la Roma, invece, sarebbe la terza nelle ultime quattro edizioni. Nei precedenti due quarti di finale, i giallorossi hanno eliminato Ajax e Feyenoord.