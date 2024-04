Milan, difesa in bilico: doppio addio a fine stagione

In queste ultime partite si giocano il futuro. Nel mirino diversi calciatori: ecco chi è chiamato a dare delle risposte importanti per tenersi il Milan

Sarà una partita importante non solo per Stefano Pioli quella di stasera. I rossoneri sono chiamati ad un finale di stagione ad alto livello, ma serve eliminare la Roma per continuare a coltivare le speranze di un titolo.

Il Milan in campionato ha praticamente blindato la qualificazione in Champions e tutte le attenzioni sono, dunque, rivolte all’Europa League, poi ci sarà il derby, in cui bisognerà evitare di far festeggiare i cugini. Un pareggio basterebbe per rimandare la gioia Scudetto. Poi da martedì si tornerà a fare i conti e si potrebbe guardare al futuro con molta più intensità : tutto chiaramente dipenderà da quello che succederà all’Olimpico.

Come detto, Stefano Pioli si gioca la conferma sulla panchina del Diavolo, ma non è l’unico chiamato a dare risposte importante. In queste ultime partite molti calciatori devono rialzare la testa e mandare segnali ai piani alti. La Gazzetta dello Sport di oggi pone l’attenzione sul reparto difensivo, troppe volte finito sotto accusa.

I gol stagionali incassati sono ben 48, troppi per una squadra che ha l’ambizione di vincere in Italia e in Europa. Gli infortuni e le continue rivoluzioni hanno certamente pesato e il Milan è alla ricerca di certezze e nuovi equilibri. In estate un nuovo difensore arriverà certamente e il nome di Alessandro Buongiorno continua ad essere in cima alla lista dei desideri, ma si valutano anche altri profili. Attenzione così a Lacroix e Brassier di Wolfsburg e Brest, che hanno una valutazione più bassa visti i contratti in scadenza nel 2025.

Il punto sulla difesa

Ad oggi la certezza del Milan è Fikayo Tomori, protagonista di un’ottima stagione. Sarà lui il leader a cui il Diavolo affiderà le chiavi della retroguardia la prossima stagione.

Ha guadagnato terreno Matteo Gabbia, tornato come nuovo dall’esperienza in Spagna, al Villarreal. L’italiano che contro la Roma sarà titolare (non è certo un caso) non si tocca, anche perché è un prodotto del vivaio e questo lo rende ancor più prezioso.

A rischiare di fare le valigie sono Malick Thiaw e Pierre Kalulu, che in questo finale di stagione devono dimostrare di essere da Milan. In caso di offerte un loro addio non si può certo escludere. Addio praticamente ormai certo, invece, quello di Simon Kjaer. Il danese sarebbe ben felice di restare in rossonero, ma il Milan ha deciso di fare altre scelte per il futuro.