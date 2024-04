Milan, Pioli sorprende tutti contro la Roma: la decisione cambia tutto

Stefano Pioli, in vista della gara di ritorno contro la Roma in programma domani, è pronto a sorprendere tutti

Il Milan è ormai alla vigilia della gara più importante della stagione, almeno al momento. I rossoneri scenderanno in campo domani sera all’Olimpico nella gara di ritorno dei quarti di Europa League e c’è un solo risultato a disposizione. Servirà la vittoria con due gol di scarto per proseguire l’avventura nella mnifestazione europea.

L’impresa è ampiamente alla portata della squadra rossonera, con la dirigenza che si aspetta una gara di gran lunga migliore rispetto a quanto visto giovedì scorso. Pioli, nel centro sportivo di Milanello, lavora alacremente nella preparazione della gara che potrebbe anche essere determinante per il suo futuro sulla panchina rossonera.

Rispetto alla gara d’andata, possibile qualche cambio. De Rossi ha sorpreso tutti con la posizione di El Shaarawy, schierato a destra e Pioli ora è pronto a sparigliare le carte per rendere pan per focaccia. Ed ha anche l’asso nella manica su cui puntare, una mossa che potrebbe essere determinante.

Cambio a sorpresa: Pioli cambia il centrocampo

Il riferimento è a Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è arrivato in estate acquistato a titolo definitivo dal Villarreal per 20 milioni di euro più 8 di bonus. In questa stagione, però, non ha incantato. Un solo gol e due assist in Serie A, due reti in Champions League per il nigeriano che nelle ultime gare ha decisamente dato segnali di vitalità.

Il suo ingresso, nella gara d’andata di giovedì scorso al posto di uno spento Pulisic, ha ravvivato un po’ la squadra rossonera: sua l’azione con tre avversari saltati e la palla del possibile 1-1 servita a Giroud e sprecata dal francese. Ed anche contro il Sassuolo è stato tra i migliori, mostrando di essere davvero in grande forma.

Nelle scorse ore qualcuno aveva ipotizzato un suo utilizzo dal primo minuto con Pulisic trequartista, esattamente come visto contro il Lecce. A quanto pare però le cose non stanno così: l’ex Villarreal partirà dalla panchina e, a questo punto, diventerà una delle pedine che possono spostare gli equilibri a partita in corso.

La vera sorpresa di formazione è un’altra: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo non ci sarà Bennacer ma Musah. Lo statunitense ricorpirà il ruolo di centrocampista insieme a Reijnders, come accaduto anche altre volte in Europa. Loftus-Cheek sarà come sempre il trequartista con Leao e Pulisic ai lati. In difesa rientra Tomori e giocherà insieme a Gabbia, Thiaw in panchina.