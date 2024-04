Quanto incassa il Milan se va in semifinale di Europa League: le cifre ufficiali

Il Milan potrebbe incassare denaro fresco dal passaggio del turno in semifinale ed alla finale di Europa League: ecco la cifra

L’Europa League non è presente nella bacheca del Milan. Un’assenza che se da un lato pesa, dall’altro evidenzia come il club rossonero sia poco avvezzo a disputare questo tipo di competizione. Sempre o quasi qualificata alla Champions League – peraltro vinta in ben sette occasioni – la formazione meneghina ha una motivazione in più per arrivare fino in fondo alla competizione e provare ad alzarla al cielo.

Il Liverpool grande favorito, peraltro, ha perso con un secco 0-3 la gara d’andata per mano dell’Atalanta ed i rossoneri potrebbero davvero incontrare formazioni più che alla portata, diventando di fatto una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ecco perché in casa Milan c’è tutta l’intenzione di realizzare l’impresa in quel di Roma.

Vincere una coppa europea è sempre motivo di grande prestigio, senza considerare come si tratterebbe del primo trofeo internazione dell’era RedBird. Una vittoria a livello continentale, però, andrebbe a rimpinguare anche le casse societarie attraverso introiti derivanti da botteghino e premi Uefa.

Milan, quanto vale l’Europa League: i possibili guadagni

In questa stagione il Milan ha già incassato 48 milioni di euro di premi Uefa per aver preso parte alla fase a gironi della Champions League. Calcio e Finanza, in base alla stagione 2022/2023, ha anche stimato gli introiti derivanti dal market pool suddiviso in base al numero di squadre impegnate in Europa per ogni Federazione ma anche per i turni superati. In questo momento il Milan avrebbe garantiti quindi almeno 3,1 milioni di euro.

Alle somme già citate, vanno aggiunti anche i ricavi per i vari passaggi del turno ed i risultati conquistati sul campo. Mezzo milione è arrivato dai play off, 1,2 milioni per gli ottavi ed 1,8 per i quarti, per un totale di 6,6 milioni di euro.

Una cifra, come detto, che potrà ssere rimpinguata ulteriormente: in caso di qualificazione alla semifinale, infatti, per il Milan sono altri 2,8 milioni di euro. Ovviamente, la cifra sale per la qualificazione alla finale e la vittoria della competizione. In questo caso, infatti, sono 4,6 i milioni che una società incassa per l’accesso alla finale mentre 4 i milioni di euro di bonus per la formazione che riuscirà ad alzare al cielo il trofeo.

In totale, quindi, il Milan potrebbe incassare altri 11 milioni di euro soltanto dall’Uefa in caso di vittoria della competizione a cui vanno aggiunti anche gli incassi al botteghino. Non sono i milioni della Champions ma pur sempre ossigeno per le casse societarie.