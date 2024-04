Rinnovo ufficiale prima di Roma-Milan: “Continueremo a lavorare insieme”

Arriva il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio: le parti continueranno a lavorare insieme anche la prossima stagione

E’ una partita fondamentale per il futuro di Roma e Milan quella che si giocherà stasera all’Olimpico. Per i rossoneri è vista come un’ultima spiaggia, ma anche i giallorossi si giocano tanto.

Nel mirino in questi giorni è chiaramente finito il lavoro dei due allenatori, quello di Stefano Pioli e quello di Daniele De Rossi. Il tecnico del Diavolo continua ad essere nel mirino della critica, con una panchina sempre più in bilico; l’ex centrocampista, invece, ha convinto proprio tutti.

Ha convinto dunque anche la famiglia Friedkin e la Roma, che poche ore fa hanno annunciato la conferma sulla panchina del club capitolino di Daniele De Rossi: “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro – si legge sul sito ufficiale del club –Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma”.