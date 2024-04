Roma-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e De Rossi

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: Roma e Milan si schiereranno così nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Serata di verdetti e di grande importanza per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è di fronte ad un dentro/fuori in Europa League, visto che stasera si deciderà il futuro cammino dei rossoneri nella competizione continentale. È la serata del ritorno dei quarti di finale contro la Roma.

Il Milan deve ripartire dallo 0-1 subito in casa nel match d’andata, dove la Roma di Daniele De Rossi ha bloccato i punti forti dei rossoneri e colpito sugli errori altrui. Leao e compagni sono chiamati ad un’operazione rimonta, ovvero vincere con almeno due reti di scarto o trascinarsi fino ai supplementari o ai rigori per superare il turno.

Mister Pioli ritrova Fikayo Tomori, assente all’andata per squalifica, mentre dovrà fare a meno degli infortunati Kjaer e Kalulu. Urge uno schieramento d’assalto per mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Per contro la Roma non avrà a disposizione l’ex Cristante, fermo per un turno, sostituito dal giovane Bove, ed il difensore Ndicka dopo il malore che lo ha colpito nel match di Udine.

Calcio d’inizio allo stadio Olimpico a partire dalle ore 21:00. A dirigere le operazioni sarà il fischietto polacco Szymon Marciniak, uomo d’esperienza con precedenti positivi negli incroci con il Milan.

Le formazioni ufficiali di Roma e Milan

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Renato Sanches, Aouar, Pisilli, Joao Costa, Baldanzi, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Sportiello, Nava, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Reijnders, Adli, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Stefano Pioli.