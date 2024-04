Roma-Milan, streaming e diretta tv gratis: dove vedere match di Europa League

Roma-Milan, stasera il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le indicazioni su dove vedere in tv e in streaming. Tante le opzioni a disposizione.

Serata di verdetti all’Olimpico. Roma e Milan si giocano la qualificazione alla semifinale di Europa League. Si riparte dallo 0-1 per i giallorossi, vincitori una settimana fa a San Siro, risultato che obbliga il Milan a vincere assolutamente sia per qualificarsi che per trascinare la sfida ai tempi supplementari.

Calcoli presto fatti per i rossoneri obbligati a vincere con almeno due gol di vantaggio per passare il turno. Un eventuale successo con un gol di scarto nei tempi regolamentari porterebbe la sfida all’extra time. Un pareggio o un’eventuale altra sconfitta eliminerebbe il Milan dalla competizione.

Pioli si gioca il tutto per tutto all’Olimpico con la formazione, di fatto, titolare ad eccezione di Musah che subentra in mediana ad affiancare Reijnders. Solito attacco con Loftus Cheek a supporto di Leao, Giroud e Pulisic. Rientra Tomori in difesa. Ad affiancarlo sarà Gabbia con Hernandez e Calabria esterni. Chukwueze comincerà dalla panchina così come Bennacer e Adli.

La Roma si schiererà con gli stessi undici dell’andata ad eccezione di Cristante, squalificato, sostituto a centrocampo da Bove. Per De Rossi, sarà una giornata comunque da ricordare. Stamane, infatti, è arrivata la conferma della sua permanenza sulla panchina giallorossa.

Roma-Milan, dove vedere il match di Europa League

Copertura totale per Roma-Milan. Alla stregua del match di andata, anche stavolta la sfida di Europa League sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con ampio pre partita dalle 20.35.

La partita inoltre sarà visibile su Sky Sport Uno in contemporanea con gli altri tre quarti di finale di giornata ovvero Atalanta-Liverpool, Marsiglia-Benfica e West Ham-Bayer Leverkusen, con quest’ultimo che decreterà l’avversaria in semifinale di Milan o Roma.

Diretta anche su Dazn. Per vederla basta avere l’abbonamento Standard, lo stesso che permette di seguire anche la Serie A. Su Dazn, Roma-Milan sarà visibile solo in streaming tramite l’applicazione. Non è prevista la diretta su Zona Dazn. Completano la copertura streaming di Roma-Milan le dirette su RaiPlay (gratuita, basta solo autenticarsi su sito o app) e SkyGo.

Dopo Roma-Milan, i rossoneri torneranno in campo lunedì 22 aprile nel Derby contro l’Inter alle 20.45. La stracittadina è un’esclusiva di Dazn e sarà visibile in streaming sull’applicazione dell’emittente e in diretta tv su Zona Dazn.