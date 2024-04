Ultima spiaggia, Pioli si gioca il futuro a Roma

Le ultime sulla panchina del Milan, con Stefano Pioli chiamato a vincere per tenersi il posto. IL punto della situazione a poche ore dal calcio dall’inizio dell apartita

Sono ore di attesa per il Milan, che stasera affronterĂ la Roma per il ritorno dei Quarti di finale di Europa League. Si ripartirĂ dall’uno a zero dell’andata.

Stefano Pioli si gioca tutto o quasi. Una vittoria, con annesso passaggio del turno, permetterebbe al tecnico di guardare al futuro con maggiore ottimismo e la conferma sarebbe chiaramente piĂą sicura. Un’eliminazione, invece, potrebbe voler dire addio a fine stagione.

Daniele De Rossi ha definito la partita dell’Olimpico un’ultima spiaggia. Un’affermazione che ha portato l’allenatore di Parma ad una risposta che non è passata inosservata: “Sì, l’occasione per andare in semifinale è domani e può essere vista in questa maniera. Ma noi l’anno prossimo la Champions League la giocheremo”. Una risposta che infiamma la partita di stasera.Â

Stefano Pioli e la sua squadra hanno dimostrato in questi anni di essere bravi a superare i momenti complicati. Quando il tecnico è finito sotto accusa, i rossoneri hanno sempre reagito. E la speranza è che possa accadere anche stasera.

Il futuro di Pioli resta tutto da scrivere

Non è certo il momento opportuno per parlare di futuro della panchina, ma è evidente come il Milan stia valutando diverse opzioni.

Da martedì si potrebbe iniziare a pensare concretamente alla nuova stagione. Comunque vada stasera, infatti, ci sarĂ Stefano Pioli a guidare il Diavolo contro l’Inter quando sarĂ chiamato a scongiurare che i cugini vincano lo Scudetto proprio lunedì.

Se le cose dovessero andar male, guardare ad un nuovo allenatore potrebbe essere obbligatorio. Così stamani i quotidiani affrontano l’argomento, rilanciando diversi nomi. Non è sparito quello di Antonio Conte, il preferito dalla tifoseria, che piace parecchio al Napoli. Ma proprio con il club di Aurelio De Laurentiis potrebbero crearsi diversi intrecci. Di fatto gli azzurri si augurano che l’ex Tottenham non vada altrove per poter firmare con gli azzurri, ma se dovesse trasferirsi al Milan, Stefano Pioli potrebbe diventare un candidato credibile per la successione di Calzona.

Per quanto riguarda il Diavolo attenzione ad altri profili che provengono dall’estero. I contatti con Lopetegui ci sono stati, ma non convince completamente, come d’altronde Fonseca, che direbbe sì al Milan al volo. ServirĂ dunque aspettare per capire se il Milan deciderĂ davvero di cambiare allenatore e su chi si punterĂ , ma adesso testa alla Roma.