Clamoroso Napoli: non solo Pioli, un altro ex Milan per la panchina

Stefano Pioli rischia di essere scavalcato anche nella possibile candidatura alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione.

Dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico, è ormai opinione comune che l’avventura di Stefano Pioli come allenatore del Milan sia giunta al capolinea. Dopo le prossime 6 ultime giornate di campionato, il tecnico emiliano dovrebbe essere messo in disparte dalla dirigenza.

Non si parla d’altro che del tecnico che lo sostituirà nel nuovo progetto sportivo del Milan, nome che dipenderà molto dalle scelte di Zlatan Ibrahimovic e degli altri dirigenti. Ma intanto è curioso capire anche cosa farà Pioli stesso dopo l’addio a fine stagione. Se intenderà riposarsi dopo 4 anni e mezzo intensi in rossonero o ripartire subito con una nuova avventura.

Nelle scorse settimane si è parlato della candidatura di Pioli per un’altra big di Serie A, che sembra aver apprezzato il percorso del tecnico nativo di Parma alla guida del Milan. Ovvero il Napoli, altro club che cambierà certamente allenatore al termine della stagione, ringraziando il traghettatore Francesco Calzona per l’impegno profuso.

Pioli in calo nelle gerarchie del nuovo Napoli

Aurelio De Laurentiis, viste le difficoltà ad arrivare ad Antonio Conte come possibile futuro tecnico azzurro, ha pensato anche a Stefano Pioli. Un allenatore che sa valorizzare il gruppo a disposizione e far crescere calciatori giovani e di talento, come visto in rossonero con i vari Leao, Kalulu, Tonali o Thiaw.

Ma ultimamente, almeno secondo la Gazzetta dello Sport, le quotazioni di Pioli al Napoli sembrano in calo. Addirittura l’ultimo retroscena parla di incontri e meeting produttivi fra De Laurentiis ed un altro allenatore italiano, con un passato come guida del Milan.

Il Napoli potrebbe puntare nella prossima stagione su Vincenzo Montella, attuale c.t. della Turchia. Nonostante un contratto fino al 2026 con la selezione turca, l’ex allenatore rossonero potrebbe convincersi a lasciare anzitempo l’incarico e guidare il Napoli, viste anche le sue note radici campane.

De Laurentiis aveva pensato a Montella già prima di chiamare Mazzarri post-esonero di Rudi Garcia. Inoltre di recente ha avuto qualche colloquio informale con l’ex centravanti, il quale sarebbe dunque di fatto in lizza per allenare gli attuali campioni d’Italia in carica dalla prossima estate. La candidatura di Pioli resiste, ma sarebbe stato scavalcato dall’allenatore di Pomigliano d’Arco.

Va ricordato che Montella in Serie A ha guidato in passato diversi club con destini alterni ma tutto sommato positivi. Ha debuttato con la Roma, passando poi sulle panchine di Catania, Fiorentina, Sampdoria e appunto Milan. In rossonero è riuscito a vincere una Supercoppa Italiana nel 2016.