Europa League, Bayer in semifinale: Xabi Alonso esulta “contro” il Milan (VIDEO)

Il Bayer Leverkusen va avanti in coppa e la reazione di Alonso e del suo staff è tutta un programma in vista delle semifinali.

Se il Milan piange ed esce meritatamente dall’Europa League, un’altra squadra rossonera può invece esultare. Ovvero il Bayer Leverkusen, che continua a vivere una stagione da sogno superando ai quarti della competizione anche il West Ham.

Il pareggio di Londra basta ai tedeschi, da poco laureatesi campioni in Bundesliga, per accedere alle semifinali. Dove incontreranno la Roma, che arriva dalla doppia vittoria proprio contro il Milan. Un risultato che è piaciuto a Xabi Alonso, allenatore del Bayer, evidentemente felice di non incontrare i rossoneri.

Un video pizzicato da DAZN al termine di West Ham-Bayer Leverkusen mostra Alonso ed il suo staff controllare su un tablet il risultato di Roma-Milan. Si nota il tecnico spagnolo confermare il passaggio del turno dei giallorossi e successivamente i tecnici esultare letteralmente, quasi felici di incontrare la squadra di De Rossi anziché quella di Pioli.

Milan più temibile della Roma in coppa? Sicuramente la nomea del Diavolo resta imponente, anche se Alonso dovrebbe ricordare che un anno fa i giallorossi eliminarono le Aspirine proprio in semifinale, togliendogli la possibilità di giocare la finale di Budapest contro il Siviglia.