Il Milan studia il post-Calabria: sfida all’Inter per un terzino

Si complica il rinnovo di Calabria, il Milan si guarda attorno: piace un terzino della Liga, su di lui c’è anche l’Inter

Una grande svolta di mercato per il Milan potrebbe arrivare dal capitolo rinnovi. Non è un segreto che la società stia lavorando per cercare di prolungare il contratto a molti leader della rosa, da Maignan a Theo Hernandez, senza dimenticare capitan Davide Calabria. Tra tutti i rinnovi, quello del terzino scuola Milan sembrava in teoria il più semplice. Le cose però, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, si sarebbero complicate. E anche per questo motivo il club avrebbe cominciato a guardarsi seriamente attorno, alla ricerca di un’alternativa.

La situazione, in questo momento, appare in effetti molto complicata. Sono tante le voci che circondano il possibile prolungamento di contratto di Calabria, calciatore peraltro spesso finito nel mirino della critica da parte dei tifosi. Se c’è infatti chi assicura che il capitano non ne fa una questione economica e sarebbe disposto a firmare alle condizioni del club, altre fonti raccontano addirittura di una richiesta da parte del suo entourage di un ingaggio quasi doppio.

Considerando che oggi il capitano rossonero percepisce circa 2 milioni di euro netti, raddoppiare l’ingaggio richiederebbe un sacrificio importante da parte della società. Sacrificio che difficilmente il club potrebbe accettare, e anche per questo motivo si sarebbe mosso per cautelarsi in caso di improvvisa rottura con Calabria, visto e considerato che il suo contratto scade nel 2025, e senza rinnovo potrebbe convenire cederlo nella prossima sessione estiva, per non rischiare di perderlo a zero.

Milan, derby di mercato per il dopo-Calabria: il terzino può arrivare dalla Spagna

Paradossalmente, per motivi differenti, sia il Milan che l’Inter potrebbero la prossima estate trovarsi alle prese con la necessità di cambiare qualcosa sulla destra. E a quanto pare avrebbero individuato come possibile sostituto dei potenziali partenti Calabria e Denzel Dumfries un talento della Liga.

In un campionato da sempre capace di lanciare i giovani e farmi maturare in fretta, ci sarebbe infatti un terzino destro classe 2003 che, con il suo coraggio e le sue qualità, sarebbe riuscito a stregare gli scout di entrambe le società meneghine.

Il grande obiettivo di Inter e Milan sarebbe, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, Marc Pubill. Classe 2003, arrivato all’Almeria dal Levante la scorsa estate per soli 5 milioni, in questa stagione ha già collezionato 17 presenze in campionato, mettendo a segno un gol e due assist. Un bottino non da poco per un ragazzo di vent’anni.

Considerando il suo rendimento più che positivo, la sua valutazione è però già schizzata verso l’alto. Per strapparlo al club andaluso potrebbero infatti non bastare 20 milioni di euro, un investimento decisamente importante per entrambe le società italiane.