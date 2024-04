La pietra tombale su Pioli: “Ciclo finito, dirigenti del Milan colpevoli”

Arrivano altre dure dichiarazioni sulla gestione di Stefano Pioli dopo la doppia sconfitta contro la Roma in Europa League ai quarti.

Sono ore di delusione e di riflessione per il Milan e per tutti i milanisti. Da ieri sera è ufficialmente sfumato quello che forse era l’ultimo vero obiettivo stagionale, ovvero il percorso in Europa League. Un’avventura che il Milan si è lasciato scappar via perdendo con merito entrambe le sfide dei quarti di finale con la Roma.

Una eliminazione feroce che condanna di fatto anche Stefano Pioli. L’allenatore del Milan secondo molti avrebbe ottenuto la riconferma se fosse riuscito quanto meno a portare i rossoneri alla finalissima del 22 maggio a Dublino. Traguardo sfumato e situazione ormai irreparabile per l’ex tecnico di Inter e Fiorentina.

C’è chi usa il pugno duro nelle considerazioni proprio ai danni di Pioli, ma non soltanto. Come Michele Criscitiello, il direttore di Sportitalia che ieri sera, dopo la sconfitta dell’Olimpico, si è lasciato andare a parole piuttosto forti nei confronti di Pioli e della gestione Milan in generale.

Criscitiello, l’addio sicuro di Pioli e le colpe dei dirigenti

L’editoriale di Criscitiello suona come il canto del cigno per Pioli, così come i risultati recenti. Tanto che la provocazione è dietro l’angolo: “Ora non resta che consegnare all’Inter direttamente nella serata del derby il 20° Scudetto, poi si può scrivere la parola completo” – ha ammesso ironicamente il giornalista.

Ma le colpe sono generali: “Milan vergognoso, indecente, inesistente per 180 minuti contro la Roma. Prima dell’Europa League si parlava della conferma di Pioli. Invece è al capolinea, nessun dirigente può ancora pensare alla sua riconferma. Impensabile si presenti la squadra così contro la Roma…Ha fatto cose buone ma lo diciamo da tempo: il ciclo è finito, da almeno un anno. Gravi colpe dei dirigenti del Milan che non se ne sono accorti. Scaroni e Furlani lo hanno pure difeso, ma noi qui lo diciamo da mesi. Pioli grazie, Pioli is on fire, ma hai finito”.

La sconfitta di ieri è la pietra tombale sul destino di Pioli, ma ciò che viene imputato ai dirigenti è di non essersi accorti di quanto il ciclo fosse ormai consumato già da un anno a questa parte, dopo la Supercoppa ed i derby di Champions persi malamente nel 2023. Ora al Milan non resta che affrontare la situazione e pensare fin da subito ad un progetto nuovo di zecca.