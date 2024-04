Milan, che frecciata da Massimo Moratti: “Ne sono convinto”

Il Milan è sotto attacco: l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha lanciato una frecciata al club rossonero

L’Inter è davvero ad un passo dallo scudetto numero 20, quello della seconda stella e del sorpasso al Milan. E Massimo Moratti, una figura a cui sarà per sempre legato il nome del club nerazzurro, ha rilasciato un’intervista nell’imminenza dell’aritmetica del tricolore.

All’Inter, infatti, basterà vincere lunedì nel derby contro il Milan per poter festeggiare il tricolore con cinque giornate di anticipo. Ed è un po’ il sogno di tutti gli interisti vincere lo scudetto in un San Siro addobbato di rossonero, considerato come la stracittadina sia stata calendarizzata con il club di via Aldo Rossi in casa.

“Dopo la finale di Champions League” – ha detto Moratti nell’intervista al Corriere della Sera – era chiaro potesse arrivare la seconda stella, un traguardo prestigioso. Non volevo però esserne certo per prudenza o scaramanzia”. L’ex presidente dell’Inter ha però spiegato come fosse evidente la vera dimensione della squadra fin dalle prime battute dell’attuale campionato.

Moratti, le sue parole su scudetto e Derby

L’imprenditore, da cuore nerazzurro qual è, ha sottolineato la notevole superiorità dell’Inter rispetto alle altre formazioni, “come accaduto al Napoli nella scorsa stagione”. Moratti ha sostenuto come le avversarie non siano state “all’altezza dell’Inter” ammettendo anche come abbiano avuto dei problemi.

E non è mancata anche una frecciata al Milan: “Ne sono convinto” ha risposto in merito alla domanda sul regalo scudetto da parte dell’Inter al Milan due stagioni fa, quasi a voler sminuire la potenzialità della squadra allenata da Stefano Pioli.

Sullo scudetto da vincere nel Derby, invece, ha le idee chiare. “La sfida contro il Milan non è come le altre, è un’altra cosa ed è importante vincerla ma non mi farei un complesso sul dover conquistare lo scudetto contro i rossoneri” ha sottolineato, rafforzando il concetto con un eloquente “basta che arrivi”.

In casa Inter, invece, l’attesa è sempre più spasmodica soprattutto da parte dei tifosi che non vedono l’ora di colorare la città di nerazzurro e festeggiare davanti ai cugini.

Moratti, invece, ha speso parole d’elogio anche per Steven Zhang. “Assurdo criticarlo, ha avuto ottimi risultati ed anche a livello internazionale ha portato la squadra ad un livello di prestigio notevole” mentre si è augurato che “tutto possa andare nel migliore dei modi per l’Inter” sul possibile passaggio di proprietà del club.