Milan-Conte, arriva l’annuncio: la scelta dei rossoneri

Sembra davvero essere arrivato il momento di pensare al dopo Stefano Pioli. E’ tempo di bilanci in casa Milan dopo il ko contro la Roma

La stagione di fatto si è conclusa all’Olimpico. Il Milan di Stefano Pioli ha subito l’ennesima eliminazione, dopo quelle in Champions League e in Coppa Italia.

Per il Diavolo e il suo tecnico, che hanno detto addio al sogno Scudetto, già a novembre, è dunque tempo di bilanci. Bilanci che non possono che essere negativi. Di buono c’è solamente la qualificazione in Champions che appare ormai in tasca.

E’ dunque molto probabile che le strade del Milan e quelle del suo attuale allenatore si separino subito. La caccia al sostituto è così partita. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri de tifosi sia quello di Antonio Conte. L’italiano, dopo l’avventura non proprio fortunata al Tottenham, è pronto a ripartire e lo farebbe ben volentieri al Milan.

In casa rossonera, però, si è poco propensi ad affidare la panchina ad un profilo poco in linea con il modo di vedere calcio della proprietà: “Antonio Conte, a quanto mi dicono, si è proposto più volte al Milan. Che, a quanto mi dicono, non lo vuole”. Sono queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi, su X, che confermano la linea del Diavolo di voler puntare su un allenatore diverso dall’ex Inter e Juventus.

A quanto mi dicono, Antonio #Conte si è proposto più volte al #Milan. Che, a quanto mi dicono, non lo vuole. 😎’Notte pic.twitter.com/QPWjrKIkZg — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 18, 2024

Caccia al vice Pioli

Non sembra esserci più tempo per riuscire a mettere le mani su Thiago Motta, che sembrava essere il preferito. Il tecnico italo-brasiliano è, come è noto, ad un passo dal raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. E’ il preferito di Giuntoli, che si è così sbarazzato della concorrenza.

Difficile così che sia un allenatore della Serie A a sedere sulla panchina del Diavolo. Più facile che provenga dall’estero: in questi giorni si stanno facendo con insistenza i nomi di Fonseca e Lopetegui. Profili con cui ci sono stati dei contatti, ma attenzione all’idea Roberto De Zerbi, che non direbbe di non al Diavolo, ma che ha una clausola da 13 milioni di euro con il Brighton. Non ci resta dunque che attendere per capire su chi si deciderà di puntare dopo che la stagione di fatto è andata in archivio in maniera fallimentare e il raggiungimento della Champions non può bastare.