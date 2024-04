Milan-Inter, ancora infortunato: Inzaghi non potrà convocarlo per il derby

Non buone notizie per l’Inter in vista del caldo derby contro il Milan di lunedì. Si è fermato il nerazzurro e non sarà dunque della gara.

Manca sempre meno alla sfida più attesa di questo finale di stagione: lunedì sera, alle ore 20.45, andrà in scena il caldissimo derby di Milano tra Milan e Inter. L’ultimo derby della stagione, ormai è risaputo, può consegnare con anticipo lo Scudetto ai nerazzurri, ai cui mancano soltanto 3 punti per aggiudicarsi matematicamente il titolo. Uno scenario che il Milan dovrà evitare, a maggior ragione dopo l’uscita disastrosa dall’Europa League per mano, meritatamente, della Roma.

Il Diavolo ha sin troppo da riscattare in termini di dignità e stima dei propri tifosi. Un’altra sconfitta, un’altro derby perso, ammazzerebbe totalmente il morale della squadra e dei suoi sostenitori. Stefano Pioli non riesce a vincere una stracittadina ormai da parecchio tempo. E quelli persi tra il 2023 e il 2024 sono stati tutti dolorosi e mortificanti. L’Inter ha sempre dimostrato una superiorità netta, sia nel gioco che nelle idee.

Dunque, questo derby in palio lunedì dirà tanto della possibile ripresa del Milan. La squadra è tornata subito a lavoro dopo la delusione europea. Stefano Pioli sa già che ci sarà ancora da fare dei conti con gli infortuni in difesa. Sono infatti fuori Pierre Kalulu e Simon Kjaer, gli unici due indisponibili al momento a Milanello. Ma a questi si aggiungere Malick Thiaw, che salterà il derby per squalifica. Toccherà ancora a Gabbia e Tomori difendere, senza alcun cambio di ruolo in panchina.

Probabile che Pioli si affidi ancora a qualche Primavera. Quanto all’Inter, neanche per i nerazzurri ci sono buone notizie. Si è infortunato il nerazzurro e salterà il derby.

Inter, ancora out: si è infortunato di nuovo

Come apprendiamo da goal.com, si è fermato per l’Inter, ancora, Juan Cuadrado. L’esterno colombiano era tornato da un infortunio soltanto la settimana scorsa, in occasione del match tra nerazzurri e Cagliari a San Siro. Ricordiamo che l’ex Juventus è stato fuori per ben quattro mesi, dopo essersi operato al tendine d’Achille. Neanche il tempo di tornare a disposizione, che si è rifermato. Goal.com è sicuro che Cuadrado non sarà tra i convocati di Inzaghi per il derby. Cosa gli è successo?

Il colombiano veterano ha rimediato un affaticamento muscolare, frutto probabilmente del lungo periodo di inattività. Salterà Milan-Inter, come detto, ma dovrebbe tornare a disposizione dell’Inter già nella prossima settimana. Non è mai stato un titolare Cuadrado all’Inter, per questo sulla fascia destra ci sarà da aspettarsi la presenza di Dumfries o Darmian, i due che Inzaghi continua a preferire al nuovo acquisto Buchanan.