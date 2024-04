Milan-Inter, l’iniziativa dei tifosi per il Derby: gesto stupendo

I tifosi di Milan ed Inter hanno dato vita ad un’iniziativa che ha lasciato tutti senza parole: accadrà in occasione del Derby

L’attesa è spasmodica, sia in casa Milan che in casa Inter. Il 22 aprile, nel monday night atipico per la stracittadina milanese, andrà in scena il Derby della Madonnina. Una sfida sentitissima dai tifosi, perché in ballo c’è la supermazia in città.

Stavolta, però, la gara è ancora più ricca di pathos e tensioni. Potrà infatti regalare l’aritmetica del titolo all’Inter in caso di vittoria. Un’occasione che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire, considerato come trionfare nello stadio addobbato di rossonero non ha certo eguali.

Si tratta, peraltro, dello scudetto della seconda stella, quello del sorpasso sui cugini rossoneri. Insomma, tutto è pronto per la festa scudetto in salsa nerazzurra con Leao e compagni che proveranno quantomeno a rimandare gli inevitabili festeggiamenti, prendendosi anche una piccola rivincita.

Il timore di tensioni è alto in quel di Milano, sebbene vi sia rispetto reciproco tra gli Ultras delle due curve. E proprio la frangia più calda del tifo, ha dato un grande esempio, decisamente lodevole, di comportamento con un’iniziativa degna dell’Ambrogino d’oro.

Milan-Inter, gli Ultras consegneranno beni di prima necessità per i senzatetto

Gli ultras di Milan ed Inter, infatti, stanno raccogliendo prodotti per l’igiene e beni di prima necessità per i senzatetto meneghini nell’ambito di una iniziativa che può essere definitia come il “Derby della solidarietà”. I beni rccolti saranno poi portati in due furgoni all’esterno dello stadio e consegnati ai City Angels che si occuperanno poi della distribuzione.

Davanti all’ingresso 8 avverrà la consegna del raccolto da parte di una delegazione di ultras delle due tifoserie ai volontari di City Angels che caricheranno il tutto sui loro pulmini per procedere, poi, con la distribuzione. Presenti anche Germano Lanzoni e Stefano Chiodaroli, rispettivamente tifosi di Milan ed Inter, nonché testimonial di City Angels.

Grande la soddisfazione da parte di Mario Furlan, docente universitario nonché fondatore di City Angels nel lontano 1994, che ha voluto elogiare questa iniziativa davvero magnifica.

Ed è davvero un gran gesto quello dei tifosi che potranno così aiutare chi ne ha più bisogno. Un’iniziativa volta anche a smorzare le voci di possibili tensioni tra le due tifoserie proprio per lo scudetto in ballo ed a dimostrare come il mondo degli ultras, talvolta, è capace anche di grandi gesti.