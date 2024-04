Milan, sfuma la pista per la panchina: ha rinnovato!

Sembra saltare definitivamente una delle piste per la panchina della prossima stagione. Il tecnico è stato ormai riconfermato.

La sconfitta di ieri contro la Roma sancisce non solo l’eliminazione del Milan dall’edizione di Europa League. Ma potrebbe definire anche la conclusione dell’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Dopo 4 anni e mezzo il tecnico emiliano appare ormai prossimo all’addio, nonostante un anno di contratto ancora in essere.

Secondo molti addetti ai lavori ed opinionisti, neanche una vittoria nel derby di lunedì sera potrebbe salvare il posto a Pioli. Il Milan, già scettico prima della sconfitta in coppa, appare ormai deciso a cambiare rotta e iniziare un progetto diverso con un nuovo allenatore alla guida.

Tanti i profili che i media ed i giornali accostano alla panchina rossonera ormai da settimane. L’ultimo nome citato da diverse fonti porterebbe direttamente in Germania, dove vive e lavora un tecnico che piacerebbe molto alla dirigenza del Milan e che farebbe pienamente al caso del progetto RedBird Capital.

L’allenatore non si muove: rinnova fino al 2026

Il tecnico di cui si parla da qualche ora è Julian Nagelsmann, uno degli allenatori più giovani e virtuosi del calcio internazionale. Attualmente è alla guida della Nazionale tedesca e, secondo molti organi di stampa, sarebbe stato pronto ad ascoltare le proposte di qualche club dopo la fine del suo contratto, dopo gli Europei casalinghi che si disputeranno in estate.

Il Milan, così come il Bayern Monaco, sarebbero molto intrigati dall’idea di convincere Nagelsmann, resosi celebre a livello internazionale per le grandi imprese sulla panchina del Lipsia qualche anno fa. Il 36enne però avrebbe preso un’altra decisione nelle ultimissime ore: rinnovare il contratto con la Federazione tedesca.

Come riferito poco fa dalla stessa Federazione calcistica teutonica, è stato già siglato il prolungamento di contratto di Nagelsmann con la Germania. Il giovane tecnico ha accettato un nuovo contratto fino all’estate 2026, con l’obiettivo di portare sua nazionale a giocarsi i Mondiali che si disputeranno proprio tra due anni tra USA, Canada e Messico.

Nagelsmann con questa scelta si toglie di fatto dal mercato allenatori in vista della prossima stagione. Il Milan aveva tentato un inserimento informale puntando sulla qualità del gioco e sulle idee del tedesco. Va ricordato come già in passato, quando guidava il Lipsia, Nagelsmann era stato accostato ai rossoneri, qualora si fosse concretizzato l’arrivo del manager Ralf Rangnick in società, suo mentore e maestro.