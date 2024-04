Dal Barcellona al Milan: colpo per l’attacco

Il Milan è molto interessato a questo talento che arriverebbe dalla Liga spagnola, un colpo per il futuro seguito in realtà da tempo.

Non sarà certo un’estate ricca di rivoluzioni e cambiamenti totali quella che attende il Milan da giugno 2024. La squadra rossonera è considerata all’unanimità forte e solida, ma avrà bisogno di qualche innesto importante per tornare a competere fino in fondo per lo Scudetto.

Oltre all’acquisto di un centravanti di qualità, che possa rimpiazzare l’ormai sicuro partente Olivier Giroud, i rossoneri potrebbero assicurarsi anche qualche altro talento offensivo, così da rendere ancora più intrigante e competitivo il reparto d’attacco nella stagione prossima.

Il nuovo nome arriva dalla Liga spagnola e sarebbe un innesto perfetto per le strategie di mercato volute da RedBird e dal patron Gerry Cardinale. Un gioiello formatosi nel Barcellona che potrebbe tentare un’esperienza lontano dalla Spagna, magari proprio nella nostra Serie A e con la maglia rossonera addosso.

L’ex talento del Barça vuole rilanciarsi all’estero

Il Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano Diaro AS, è molto interessato già da tempo a Abde Ezzalzouli, meglio conosciuto come Abde Ez. Ovvero un giovane attaccante marocchino, ma con passaporto comunitario, che è cresciuto nella ‘cantera’ del Barcellona dopo aver mosso i primi passi nell’Hercules di Alicante.

Letteralmente esploso da giovanissimo con la maglia blaugrana, il 22enne attaccante esterno non è stato però confermato dal Barça, che ha preferito mandarlo a giocare altrove ottenendo anche una plusvalenza. Prima il prestito fruttuoso all’Osasuna, poi la cessione per 7,5 milioni di euro al Betis Siviglia.

La stagione di Abde Ez non sta sorprendendo né soddisfacendo i suoi fan. Il talentuoso calciatore classe 2001 ha segnato finora solo 1 gol in campionato con la maglia della formazione andalusa. Possibile dunque che venga messo sul mercato ed il Milan, secondo fonti spagnole, sarebbe ancora intrigato dall’idea di puntare su uno dei tanti gioielli che si sono messi in mostra dalle parti del Camp Nou.

Va ricordato come il Barcellona detenga ancora il 50% dei ricavi sulla futura vendita di Abde Ez e dunque seguirà con interesse la vicenda. Nella squadra di Pioli potrebbe essere schierato come esterno offensivo, indifferentemente se a destra o a sinistra. Ma molto dipenderà dal prossimo allenatore del Milan, che dovrà avallare l’innesto di un attaccante rapido e brevilineo come il marocchino nazionalizzato spagnolo.