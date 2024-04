Di Gregorio e le voci sul Milan: “Ci penseremo”

Michele Di Gregorio, considerato tra i migliori portieri in circolazione in Serie A, ha parlato ancora una volta del suo futuro.

Lo chiamano “L’uomo Digre”, come commistione tra il suo cognome e il celebre personaggio dell’anime giapponese sul combattente con la maschera da tigre. Paragone che piace a Michele Di Gregorio, vero e proprio portento tra i pali del Monza.

Un portiere dai riflessi felini e dal carattere già maturo ed esperto. Il classe ’97, cresciuto nel vivaio dell’Inter, si sta meritando da un paio di stagioni la palma di numero 1 rivelazione del nostro campionato, visto che pian piano si è conquistato la titolarità assoluta nella squadra di Palladino e meritando applausi ed elogi.

Interpellato ai microfoni di Calciomercato.it, Di Gregorio ha voluto parlare ancora del suo avvenire, del presente col Monza ma di un futuro che lo vede accostato alle big della Serie A: “Fa piacere essere accostato a questi grandi club, ma penso solo al Monza. Ho un contratto, sto bene qui e dobbiamo restare concentrati sulle ultime 6 partite. Ma quando finirà il campionato ci penseremo, se ci sarà qualcosa di concreto ci penseremo”.

Anche il Milan sulle tracce di Di Gregorio

Dunque Di Gregorio non si sbilancia, resta concentrato con la testa ai prossimi impegni, nonostante il suo Monza sia salvo ormai da tempo, ma non esclude che in estate qualcosa possa accadere. Naturale per un portiere in ascesa come lui pensare di poter fare un ‘upgrade‘ di carriera.

Il Milan, così come Inter e Juventus, è sulle tracce del 26enne portiere. Per molti addetti ai lavori Di Gregorio rappresenterebbe l’ideale alternativa a Mike Maignan. Ovvero l’estremo difensore maggiormente idoneo a sostituire l’eventuale quanto dolorosa partenza del francese, qualora il Milan decidesse di sacrificare Magic Mike per motivi di cassa e bilancio.

In questa stagione ‘Digre’ ha disputato 29 partite tra i pali del Monza subendo soltanto 28 reti. Numeri importanti per il numero sedici dei brianzoli, che è riuscito ad ottenere ben 14 clean sheet stagionali. Meglio di lui solo l’interista Sommer ed il granata Milinkovic-Savic.