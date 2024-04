Il Milan non è interessato: l’affare non si farà

Il Milan dice addio ad un obiettivo di mercato in vista dell’estate: la mossa della dirigenza rossonera è chiarissima

L’attenzione è massima, così come la concetrazione: c’è da realizzare l’impresa contro la Roma, ribaltare lo 0-1 incassato in casa per volare nella semifinale di Europa League. L’obiettivo è di fatto andare il più avanti possibile in questa competizione, peraltro l’unico obiettivo stagionale rimasto, considerato come la qualificazione alla prossima Champions League sia più che in ghiaccio.

Sicuramente è uno snodo cruciale, anche per il futuro della guida tecnica. La conferma di Stefano Pioli è un punto interrogativo e la scelta sul prossimo allenatore inficierà anche sul mercato in entrata dei rossoneri. Di certo c’è che la dirigenza è al lavoro per individuare i colpi in entrata da effettuare.

La rosa, infatti, va rinforzata colmando le lacune apparse evidenti in questa stagione. Particolare attenzione, quindi, alla difesa, con almeno un centrale di livello ed all’attacco, con il sostituto di Giroud da ingaggiare. Anche nella mediana, però, si dovrà intervenire oltre che acquistare un terzino sinistro.

Milan, niente Ceballos: la scelta della dirigenza

Negli ultimi giorni, soprattutto dalla Spagna, erano circolate voci di un Milan molto interessato ad ingaggiare Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid, in questa stagione, ha davvero visto pochissimo il campo. Appena 14 presenze totali in Liga per 228′ disputati: una miseria che hanno spinto il 27enne a guardarsi intorno in vista della prossima stagione.

Non vuole vivere, infatti, un altro campionato da comprimario, con Ancelotti che gli ha già comunicato di non far più parte del progetto madridista per la prossima annata. Tra i club interessati, secondo le indiscrezioni c’era appunto anche il club rossonero, considerato come il calciatore sia stato seguito anche in passato.

Stando a quanto afferma Calciomercato.com, però, al momento il Milan non è interessato al suo acquisto, sebbene la valutazione di 8 milioni di euro sia decisamente molto appetibile per un calciatore nel pieno della maturità e valido tecnicamente e qualitativamente.

Nelle ultime settimane diversi gli intermediari ed operatori di mercato che hanno provato ad offrire calciatori al Milan ma la dirigenza sembra avere le idee ben chiare al momento. Peraltro per il ruolo di trequartista, anche nella prossima stagione, l’intenzione è puntare su Loftus-Cheek come titolare, con la carta Pulisic da utilizzare in alternativa. Il nuovo Milan, di fatto, non avrà il Ceballos una delle frecce all’arco del tecnico.