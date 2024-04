Milan, che beffa: il Manchester United soffia un grande obiettivo

Il Milan lavora già al prossimo mercato: i rossoneri devono però dire addio ad un obiettivo, il Manchester United l’ha soffiato

Il Milan soglia la margherita. L’obiettivo dell’attaccante è prioritario per la squadra rossonera, considerato l’ormai certo addio di Giroud. E così il reparto avanzato ha bisogno di un nuovo numero 9: il casting è già iniziato, la lista di nomi nelle mani di Ibrahimovic e Furlani c’è da tempo con la dirigenza che sta lavorando alacremente nell’individuare il profilo adatto.

La scelta non si può sbagliare: serve un bomber da circa 20 gol a stagione che possa sostenere l’intero peso dell’attacco rossonero sulle spalle, in grado di segnare a raffica ma anche di giocare con e per la squadra. Insomma, un profilo ben definito che però non costi uno sproposito, considerato come il budget del Milan sia limitato.

Tra i tanti nomi vagliati c’è sicuramente Zirkzee, il bomber del Bologna che in questa stagione è esploso definitivamente mettendo in mostra tutto il suo talento. Ad Ibrahimovic piace molto anche lo svedese dello Sporting Lisbona, quel Viktor Gyokeres che ha catalizzato tutt l’attenzione su di sé a suon di gol nel torneo lusitano.

Milan, niente Guirassy: il Manchester United pronto alla super offerta

Un obiettivo dei rossoneri, però, è sempre più vicino ad essere depennato. Il riferimento è a Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda. Il centravanti, in questa stagione, ha numeri davvero pazzeschi: ben 25 gol in 23 gare di Bundesliga, due in altrettanti match disputati di Coppa di Germania.

Guirassy piace peraltro anche per la sua situazione contrattuale: in scadenza con il club tedesco nel 2026, ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro. Una cifra davvero irrisoria per un bomber che ha mostrato una vena realizzativa con pochi eguali in Europa e nel mondo.

Il ragazzo piace molto al Milan ma anche al Bayern Monaco, eppure su di lui è piombato il Manchester United pronto anche ad accontentare le richieste del calciatore che vorrebbe uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione.

I Red Devils sono chiamati ad una nuova rivoluzione estiva con l’intenzione di allestire una squadra molto competitiva e sono intenzionati a partire proprio dall’attacco, inserendo nello scacchiere un bomber di sicuro affidamento.

E la Premier League è di certo un campionato più attrattivo sia della Serie A che della stessa Bundsliga: ecco perché il Manchester al momento sembra decisamente in pole position per l’ingaggio del calciatore.