Milan-Lopetegui, arrivano novità: svolta possibile

Contatti ripresi tra Lopetegui e il Milan, il tecnico spagnolo sembra sempre più vicino: le ultime notizie spazzano via molti dubbi

Il futuro del Milan potrebbe parlare spagnolo. O almeno così sembra. Julen Lopetegui è sempre più vicino alla panchina rossoneri. Nonostante la ridda di voci che continua riguardanti il sostituto di Pioli, al momento continuano a esserci poche certezze. L’unica, forse, è quella relativa alla rottura definitiva tra l’attuale tecnico e la società. C’è voglia di cambiare ai piani alti della dirigenza. Resta da capire verso quale direzione, ma quanto sta accadendo nelle ultime ore sembra rendere sempre più concreta la pista che porterebbe all’ex Wolverhampton.

Che l’allenatore spagnolo piacesse almeno a una parte della dirigenza milanista, d’altronde, non è una novità. Non a caso, il suo nome era stato accostato ai rossoneri già negli scorsi mesi, quando la panchina di Pioli aveva cominciato a traballare sul finire del 2023.

Se allora non se n’era fatto nulla, oggi il suo nome sarebbe tornato in auge come non mai. E se è vero che, in questo momento, le notizie su un possibile accordo già trovato tra le parti non sembrano essere confermate da fonti molto vicine alla dirigenza milanista, è altrettanto vero che i contatti sarebbero effettivamente ricominciati. E a questo punto immaginare una svolta decisiva nelle prossime ore potrebbe non essere un eccesso di fantasia.

Lopetegui più vicino al Milan: contatti ripresi, cosa sta succedendo

Accostato più volte alla panchina rossonera negli scorsi mesi, Lopetegui avrebbe ripreso contatti con la dirigenza milanista in questi giorni. Lo ha confermato, su Twitter, l’esperto di mercato Matteo Moretto. In questo momento i vertici del club avrebbero congelato tutto, in attesa di un derby particolarmente delicato per gli equilibri di un ambiente in questo momento vulcanico. Ma la scelta, sembrerebbe essere già stata presa.

In una lista di potenziali candidati a una panchina tra le più ambite d’Europa in vista della prossima stagione, Lopetegui resta assolutamente in pole position nella mente della dirigenza. Con una figura ingombrante però sullo sfondo, pronta a sottrarre al tecnico spagnolo la più grande possibilità della sua carriera.

Stando alle indiscrezioni che si inseguono in queste ore, infatti, una parte della dirigenza non sarebbe completamente convinta da Lopetegui, e vorrebbe regalare ai tifosi un nome che possa rappresentare maggiormente una garanzia per il futuro. Un nome come quello di Antonio Conte, che a sua volta si sarebbe detto da tempo disponibile per prendere le redini della squadra rossonera.

Dovessero le cose stare davvero così, nel Milan ci sarebbero in questo momento due anime pronte a confrontarsi, una convinta di puntare sul progetto Lopetegui, l’altra più affascinata dal carisma e dalla fame di vittorie di Conte. Quale delle due la spunterà, è però ancora impossibile dirlo.