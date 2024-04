Milan, l’uscita dall’Europa League ha cambiato tutto: novità su Pioli

Novità cruciali su Stefano Pioli dopo l’eliminazione del Milan dall’Europa League. Scenario completamente stravolto. I dettagli da DAZN.

Brucia e brucerà per diverso tempo la disfatta enorme del Milan in Europa League. Nonostante il Diavolo fosse favorito al passaggio del turno, e dunque all’accesso alla semifinale della competizione, è stato meritatamente eliminato dalla Roma di Daniele De Rossi. L’avversaria capitolina ha innanzitutto dimostrato di essere un gruppo coeso e ambizioso, oltre che di grande qualità tecnica. Proprio quello che è mancato al Milan: unione, condivisione ed idee in campo.

Si è visto uno scempio all’Olimpico da parte dei rossoneri: questa è l’idea condivisa dalla maggioranza dei tifosi e di tutti gli appassionati. Inspiegabilmente, il Milan ha giocato forse peggio dell’andata, ed inevitabilmente il grande colpevole viene fissato in Stefano Pioli. Il tecnico, in conferenza stampa, annunciava che la squadra avesse compreso gli errori commessi a San Siro, e che all’Olimpico era prontissima a riscattarsi e fare meglio.

Nulla di tutto ciò. Anzi, è accaduto l’esatto opposto. E se già Stefano Pioli non era ben voluto dai tifosi del Milan, figuriamoci adesso. Una montagna di critiche è crollata pesantissima sulle spalle dell’allenatore emiliano, il cui futuro è in bilico da tempo. Ma l’eliminazione dall’Europa League gli ha complicato di molto le cose. Ci sono novità su quello che potrà essere il destino di Pioli a giugno. Arrivano da DAZN.

Pioli, ora il Napoli è una seria possibilità

Orazio Accomando, giornalista DAZN, aveva riferito solo qualche giorno fa che Stefano Pioli andasse incontro alla conferma al Milan. Il positivo 2024 dei rossoneri aveva infatti fatto pendere l’ago della bilancia a suo favore, con la dirigenza e la proprietà più convinti a mantenerlo in panchina anche la prossima stagione. Ma la stessa fonte riferisce che l’uscita dall’Europa League, soprattutto per come è arrivata, ha fatto storcere il naso al Milan e alla sua dirigenza. Troppa la delusione per Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Moncada. E ovviamente per lo stesso Pioli. Adesso, è cambiato tutto sul tavolo di Casa Milan.

Accomando assicura che la permanenza di Pioli al Milan si è fatta difficilissima. Restano due gli obiettivi da centrare al 19 aprile: il derby di lunedì sera e l’entrata alla prossima Champions League. Traguardi che però non dovrebbero più cambiare il giudizio e la decisione del Milan a fine stagione. Stefano Pioli è diretto alla porta d’uscita di Milanello, con forse il Napoli ad attenderlo. Il giornalista DAZN conclude, infatti, sottolineando che l’emiliano è il secondo nome di De Laurentiis in caso di rifiuto di Antonio Conte.