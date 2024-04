Milan, ottime notizie: sorpassata la Juve, ora è ufficiale

Milan meglio della Juventus, sorpasso ormai deciso e stabilito. Ecco cosa succederà in vista della prossima stagione per rossoneri e bianconeri.

Le prossime partite tra campionato e coppe determineranno il destino del Milan. Non solo per quanto riguarda il futuro della panchina rossonera, in mano a Stefano Pioli ma senza certezze alcune di restare. Bensì si tratterà anche di rivedere i traguardi per la prossima stagione.

Una cosa è certa: il Milan è tornato grazie al tecnico emiliano ad essere una certezza nelle competizioni europee. I rossoneri dal 2021 in avanti si sono sempre qualificati alla Champions League, traguardo che sta per essere raggiunto anche nella stagione in essere. Il punto più alto a livello europeo in questi anni è la semifinale giocata lo scorso anno contro l’Inter.

Un ritorno in pompa magna davvero importante e prestigioso nell’Europa che conta, per uno dei club più vincenti a livello internazionale tra quelli italiani. Va ricordato come il Milan ha nella propria bacheca ben 7 tra Coppe Campioni e Champions League, senza contare le 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.

Proprio in tal senso va presa in maniera molto positiva la novità che arriva dalla UEFA e che riguarda un passo in avanti rilevante del Milan, che può migliorare il futuro europeo dei rossoneri.

Milan, ranking UEFA migliore della Juve: non accadeva da 10 anni

In attesa di capire come terminerà l’avventura europea delle italiane nelle coppe, il Milan ha sicuramente ottenuto un bel risultato. In particolar modo nei confronti di una rivale storica come la Juventus, squadra da sempre ‘nemica’ in Serie A e con cui disputò una storica finalissima di Champions nel 2003.

La notizia è che il Milan ha sorpassato ufficialmente la Juve nel ranking UEFA in vista dell’aggiornamento per la stagione 2024-2025. La squadra di Stefano Pioli infatti è al momento a quota 59 punti nella classifica generale. La Juve invece fino a qualche mese fa era decisamente sopra, con 80 punti a proprio favore. Ma l’assenza dalle coppe nella stagione in corso, dovuta alla penalizzazione e al caos plusvalenze false, ha fatto crollare i bianconeri.

Tale assenza farà perdere ad Allegri e compagnia ben 22 punti. Nel ranking delle ultime cinque stagioni calcistiche, quello preso ad esempio dalla UEFA, il Milan non perderà alcun punti, visto che l’ultima stagione in cui è rimasta fuori dalle coppe risale a 6 anni fa, quella del 2019-2020 e del patteggiamento per violazione del Fair Play Finanziario.

Milan molto meglio della Juve in Europa nell’ultimo quinquennio. I bianconeri scenderanno a 58 punti e resteranno alle spalle del Diavolo. Il quale ora mette nel mirino la top 20 del continente. Tale sorpasso non avveniva dalla stagione 2013-2014, visto che l’anno dopo la Juve raggiunse la finale di Champions contro il Barcellona mentre il Milan restava non qualificato alle coppe.