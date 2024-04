“Dobbiamo ucciderli!”, appello shock prima di Milan-Inter, sale la tensione (VIDEO)

L’atmosfera si fa tesa in vista del derby: i tifosi della Curva Nord dell’Inter hanno caricato i propri giocatori con un appello sconvolgente

Quello che si sta avvicinando è un derby ad alta tensione. Se da una parte, in casa Milan, c’è il timore di poter regalare una passerella ai cugini nerazzurri, a pochi giorni da un’eliminazione clamorosa e dolorosa in Europa per mano della Roma, dalla parte dell’Inter l’adrenalina sta crescendo ora dopo ora. Forse anche troppo. L’ultimo appello dei tifosi nerazzurri alla squadra è addirittura sconvolgente.

Che nel calcio si faccia spesso sfoggio bellico, violento, aggressivo, prendendo anche troppo alla leggera determinate parole e certe espressioni, non è una sorpresa. L’appello con cui i tifosi nerazzurri hanno voluto caricare e motivare i propri beniamini in vista di una stracittadina che, dal punto di vista del risultato, non ha in realtà alcun valore particolare per gli obiettivi interisti in questa stagione, è quantomeno censurabile.

Negli scorsi giorni la Curva Nord aveva dato appuntamento ai tifosi nerazzurri alle 16 alla Pinetina, per incitare i giocatori in vista di un derby che potrebbe consegnare al popolo interista la seconda stella, quel ventesimo scudetto a lungo desiderato. E l’appello è stato ampiamente accolto da un gran numero di tifosi. Le immagini dell’adunata nerazzurra hanno fatto rapidamente il giro dei social, creando però anche un grande scalpore. I toni utilizzati sono stati infatti tutto meno che sportivi o amichevoli.

Derby infuocato, volano parole grosse: appello shock dei tifosi interisti

Il conto alla rovescia sta per terminare, e l’adrenalina per l’appuntamento che potranno vivere in questo derby ha forse coinvolto anche troppo emotivamente i tifosi dell’Inter. Quanto accaduto alla Pinetina poco prima dell’allenamento della squadra al Suning Training Centre, nell’immediata vigilia del derby con il Milan, ha infatti del clamoroso.

Tra i tanti cori e gli incitamenti sollevati dagli ultras per far sentire la propria voce, il proprio calore e la propria energia ai giocatori, uno è stato infatti colto con particolare attenzione dai tifosi rossoneri. Più che un appello a vincere è stato infatti un vero e proprio incitamento alla violenza.

Per cercare di far comprendere a Simone Inzaghi, Lautaro e soci quanto questo derby sia importante per tutto il popolo nerazzurro, qualcuno ha scelto infatti di andare fuori dal consentito, fuori dall’ordinario, utilizzando parole molto forti per far comprendere l’importanza simbolica di questa stracittadina.

“La storia l’avete già scritta, ma ora potete diventare delle leggende“, hanno sottolineato i tifosi, più carichi che mai in vista di questo derby ad altissima tensione: “Nessuno ha mai vinto uno scudetto in casa del nemico. Adesso dobbiamo ucciderli!“.