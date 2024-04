Milan, addio all’attaccante: in Premier per 6 milioni a stagione

Si mette malissimo per il Milan nella corsa all’attaccante. Gli è pervenuta una super offerta irrinunciabile dalla Premier League. I dettagli.

Il Milan sta ancora ricercando la perfetta punta da inserire in rosa in estate per sostituire Olivier Giroud. Sembra ormai scontato che l’attaccante francese parta per gli Stati Uniti a giugno, dove c’è il Los Angeles FC ad attenderlo con un ricchissimo contratto. L’ultimo della sua carriera. Giroud vuole regalarsi un’ultima entusiasmante esperienza per chiudere al meglio col calcio giocato. Il Milan, dopo quasi 4 anni, avrà dunque bisogno di un nuovo titolare. Ne avrebbe avuto a prescindere, anche in caso di permanenza di Giroud, dato che questo va ormai verso i 38 anni.

Le ricerche di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono iniziate da tempo, e portano a dei precisi indiziati. Da Jonathan David a Joshua Zirkzee, ma anche Benjamin Sesko e Victor Gyokeres. Inutile dire che i dirigenti rossoneri hanno un favorito in assoluto, e che è Zirkzee del Bologna. Il giovane olandese ha tutte le caratteristiche per esplodere in una big, e il fatto che conosca le Serie A non può che arricchire il suo curriculum.

Il Bologna è pronto a chiedere qualcosa come 50 milioni o più per Joshua, e il Diavolo è pronto a trattare anche con l’inserimento nell’affare di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito agli emiliani. Ma su Zirkzee non arrivano buone notizie per il Milan. La tentazione estera è troppo forte.

Zirkzee, come rifiutare? Gli emissari tornano in Italia

Non è certo una novità che Joshua Zirkzee sia nel mirino di diverse big inglesi quali Manchester United, Arsenal e Liverpool. Ma se c’è un club che sta facendo sul serio già da adesso quello è l’Arsenal. Mikel Arteta vuole Zirkzee e lo ha già comunicato alla sua dirigenza. Non ha dubbi che si tratti del rinforzo perfetto per i Gunners anche in dipendenza dei suoi meccanismi di gioco. Zirkzee è un osservato dell’Arsenal da tempo, e come riferisce Nicolò Schira, uno scout del club londinese sarà in Italia lunedì per vederlo dal vivo, ancora, in Bologna-Roma.

Intanto, l’Arsenal ha già allacciato i contatti con gli agenti dell’olandese, ai quali ha presentato la prima offerta: contratto di cinque anni (2029) a 6 milioni di euro a stagione. Una proposta super per un giocatore abituato a guadagnare molto meno della metà a Bologna. Sarà difficile rifiutare, se non impossibile. Per il Milan si è messa dunque malissimo nella corsa a Joshua Zirkzee. Al momento, tutto fa dire che Furlani e Moncada dovranno cambiare obiettivo.