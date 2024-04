Milan, Arabia o Premier: il big può partire, incasso da 50 milioni

Il giornalista fornisce novità importanti sul futuro del rossonero. Confermata la possibilità che lasci il Milan in estate. Ha diverse pretendenti.

Il Milan sembra molto concentrato sul futuro della sua panchina. Dopo l’uscita amara dall’Europa League, è ormai deciso che Stefano Pioli lascerà Milanello a fine stagione. È caccia al sostituto con diversi nomi che stanno circolando veloci nelle ultime ore. Lopetegui, Fonseca, van Bommel... Chiaramente, dalla prossima guida tecnica del Milan dipenderà anche il mercato estivo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno pensando già a come rinforzare la rosa rossonera, che nella prossima stagione dovrà essere capace di competere su ogni fronte.

La paura più grande per i tifosi è che il Milan venda un altro big per finanziare i colpi in entrata. Proprio come accaduto lo scorso anno con Sandro Tonali. Mike Maignan o Theo Hernandez sono i titolari pronosticati a lasciare Milanello in estate in cambio di una barca di soldi, ma tutto fa dire che il Diavolo al contrario proverà a trattenerli con forza arrivando presto all’accordo per il rinnovo di contratto. D’altronde, lo ha pure Furlani a DAZN: il Milan non ha bisogno di cedere per comprare, perché i suoi conti sono in ordine.

Nonostante, ciò, negli ultimi giorni, pare che un big possa davvero dire addio al club rossonero in estate. Né Maignan né Theo Hernandez. Si tratta del centrocampista.

Milan, clausola ancora valida: addio a luglio

Il profilo in questione è Ismael Bennacer, l’algerino da anni perno del centrocampo del Milan. Giorni fa la Gazzetta dello Sport ha riferito che potrebbe essere lui il sacrificato di lusso sul mercato per investire in un nuovi profili. La rosea parlava di un prezzo di cessione pari a 30 milioni di euro, ma di recente Nicolò Schira ha fornito novità cruciali su Ismael Bennacer. Innanzitutto, l’esperto di mercato ha confermato che l’algerino può essere davvero in partenza.

Gli sono già arrivate proposte da club della Saudi Pro League e anche della Premier League, e lui le sta valutando. Importante la sottolineatura sulla clausola rescissoria, la quale è sempre valida nel contratto di Ismael anche dopo il rinnovo. Questa è pari a 50 milioni di euro, ma valida soltanto nel mese di luglio. Dunque, se il Milan deciderà davvero di privarsi del mediano algerino, dovrà lavorare sede nel secondo mese dell’estate. Le proposte come detto non mancano al giocatore, e 50 milioni di incasso permetterebbero al Milan di guardare al mercato in entrata in altro modo.

Certo, parliamo di un addio che può essere doloroso per il Diavolo e tutti i suoi tifosi. Bennacer è un punto fermo di questa squadra da tanti anni, un top player nel suo ruolo. Le valutazioni sono in corso, da entrambe le parti.