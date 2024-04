Milan, non solo Lopetegui: spunta un altro allenatore spagnolo per il post Pioli

Non solo Lopetegui, c’è anche un altro tecnico spagnolo nella lista dei candidati per la panchina rossonera: sarà lui il prescelto?

Tra Stefano Pioli e il Milan è ormai finita, le loro strade si separeranno al termine della stagione. Semmai ce ne fosse stato bisogno, l’eliminazione in Europa League contro la Roma ha certificato definitivamente che non c’è la possibilità di proseguire insieme. Il ciclo è concluso.

Anche vincere il derby, evitando così che l’Inter vinca lo Scudetto matematicamente, non servirebbe all’allenatore emiliano per salvare il suo posto. Sono già partite le manovre della società per sostituirlo e stanno trapelando tanti nomi in questi giorni. Uno dei più menzionati dalle diverse fonti è Julen Lopetegui, che la stragrande maggioranza della tifoseria ha già bocciato. L’ex di Porto, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton non convince affatto.

Milan, un tecnico dalla Liga al posto di Pioli?

Il Milan sta valutando diversi profili e non bisogna escludere sorprese. Tanti tifosi sognano Antonio Conte, considerato un allenatore dalla mentalità vincente e in grado di dare alla squadra ciò che le manca per diventare più forte. Lui verrebbe di corsa a Milanello, però in questo momento le chance di vederlo in rossonero non sembrano moltissime.

A proposito di tecnici che hanno vinto dei trofei, il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela che anche Xavi è nella lista dei nomi considerati dal Milan. Ha già annunciato che lascerà il Barcellona a fine stagione e quindi è pronto a valutare nuovi progetti per il futuro. La possibilità di allenare una squadra come quella rossonera potrebbe intrigarlo.

Xavi tempo addietro ha raccontato di aver avuto la possibilità di approdare al Milan quando era un calciatore, ma di aver rifiutato la ricca offerta per rimanere fedele al suo amato Barcellona. Ora potrebbe entrare a Milanello in una veste differente, quella di allenatore. Vedremo se succederà.

L’ex centrocampista ha iniziato a lavorare come tecnico nel 2019, quando l’Al Sadd decise di affidargli la panchina subito dopo il suo ritiro avvenuto proprio da giocatore della squadra qatariota. In Qatar ha vinto ben sette trofei, compreso un campionato, poi nel novembre 2021 se n’è andato per rispondere alla chiamata del Barcellona. Ha sostituito Ronald Koeman. Nel 2023 ha vinto la Supercoppa Spagnola e poi la Liga. Nel gennaio scorso ha anticipato il suo addio al Barça dopo una sconfitta pesante (5-3) al Camp Nou contro il Villarreal. Il presidente Juan Laporta voleva convincerlo a rimanere lo stesso, però Xavi non sembra aver cambiato idea.

Zlatan Ibrahimovic lo conosce, essendo stato suo compagno di squadra al Barcellona nella stagione 2009/2010. Lo svedese sarà importante nella scelta del nuovo tecnico del Milan.