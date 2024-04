Milan, novità Kjaer in vista del derby: le ultime da Milanello

Pioli dovrà disputare il suo ultimo derby sulla panchina del Milan con una vera emergenza difensiva: le ultime su Kjaer non lasciano speranze

Non sarà un derby semplice per Stefano Pioli. E non solo perché, con tutta probabilità, sarà il suo ultimo da allenatore del Milan, ma anche perché dovrà affrontarlo con una squadra reduce da un’eliminazione dolorosa in Europa League, con il morale sotto i tacchetti, e con una nuova emergenza difensiva. La speranza di tutti era infatti riposta in un recupero lampo di Simon Kjaer, a sua volta chiamato, quasi sicuramente, a vivere la sua ultima stracittadina da rossonero. Ma le ultime notizie da Milanello non lasciano trapelare notizie positive.

La beffa della scorsa domenica, in cui il danese ha dovuto lasciare anzitempo il campo di Reggio Emilia dopo aver macchiato la prestazione con il Sassuolo con alcuni errori macroscopici, potrebbe avere conseguenze importanti anche in vista del derby. Salvo clamorosi recuperi dell’ultimo minuto, infatti, il difensore danese non dovrebbe essere della partita.

Questo è quanto trapela dall’allenamento della domenica. A Milanello il tecnico Pioli ha serrato i ranghi, preparando con grande concentrazione una partita che sa molto di ultima chance non tanto per convincere la dirigenza a dargli ancora fiducia, quanto per lasciare un ricordo meno amaro ai tifosi rossoneri. Ma dovrà probabilmente affrontare la partita più delicata dell’anno con gli uomini contati, almeno nel reparto difensivo. Fotografia perfetta di quanto successo in questa malinconica stagione.

Emergenza difesa per il Milan: Kjaer vero il forfait nel derby

Stando a quanto riferito da Sky, Simon Kjaer è quasi ufficialmente out. Difficilmente potrà essere anche solo tra i convocati in quello che sarebbe il suo ultimo derby con la maglia milanista, e quasi certamente l’ultimo derby della Madonnina tout court.

Nell’allenamento della domenica, il difensore danese non si è unito al gruppo. Ha lavorato a parte, cercando di accelerare il recupero in vista della sfida di San Siro. A meno che l’ultimissimo test non dia però sensazioni positive, difficilmente lo staff medico gli darà il via libera per partecipare alla sfida contro l’Inter.

Un’ennesima beffa del destino in questa stagione in cui molto di ciò che poteva andare storto, per Pioli, è effettivamente andato storto. Con Kjaer out, Kalulu lungodegente e Thiaw squalificato, ad affrontare l’Inter dovrebbero essere Tomori e Gabbia, senza altro ricambio in panchina, nemmeno i giovanissimi Simic e Bartesaghi, impegnati nella finale di Youth League con i greci dell’Olympiacos.

In caso di estrema necessità, stando così le cose, Pioli dovrà ricorrere nuovamente all’esperimento, in parte riuscito, di Theo Hernandez centrale. Ma in una partita dal valore simbolico la speranza di tutti è che il tecnico non debba essere costretto a ricorrere alla classica mossa della disperazione.