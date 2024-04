Sorpresa Lopetegui: accordo ad un passo con un altro club, i dettagli

Il Milan deve dire addio al grande obiettivo per la panchina: l’accordo è davvero ad un passo, va in Premier League, rossoneri gelati

Stefano Pioli non sarà il prossimo allenatore del Milan. Non è certo ufficiale, tantomeno sicuro, ma i risultati delle ultime gare sembra abbiano messo la pietra tombale. La bruciante eliminazione in Europa League per mano della Roma ha deluso molto le aspettative della dirigenza: ecco perché a fine campionato con ogni probabilità le strade di tecnico e società di separeranno.

Addio a fine stagione, quindi, con il ciclo rossonero definitivamente finito. Uno scudetto conquistato ed una semifinale di Champions League raggiunta per Pioli che a fine stagione dirà addio, con il Napoli pronto ad ingaggiarlo.

Già, ma chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Una sorta di mini casting è già in atto in via Aldo Rossi, con Ibrahimovic che avrà l’ultima parole sul nome da scegliere. La dirigenza sembra avere le idee ben chiare anche se un nome a lungo inseguito è ormai prossimo dall’essere sfumato.

Milan, sfuma il grande obiettivo per la panchina: va in Premier League

Il riferimento è a Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo era di gran lunga il preferito da una parte della dirigenza rossonera. L’Europa League vinta con il Siviglia la stella di un curriculum dove si annoverano le esperienze poco felici sia al Real Madrid che ai Wolves.

Il gioco offensivo ed il gran lavoro con i giovani, però, erano le armi a favore dell’allenatore spagnolo. Eppure sembra ormai troppo tardi. Stando a quanto afferma Tuttomercatoweb.com, infatti, il futuro di Lopetegui sarà ancora in Premier League.

Sembra ormai prossimo al trasferimento al West Ham, infatti. Il club londinese, infatti, è deciso a salutare definitivamente David Moyes ed aprire un ciclo nuovo con l’allenatore 57enne pronto ormai a firmare un contratto triennale.

Forse una bella notizia per i tifosi che in molti sui social non avevano mostrato grandi soddisfazioni nella possibile scelta del basco. Ed in lista, al momento, c’è in pole Antonio Conte, il tecnico salentino che è finito nel mirino anche del Napoli, con De Laurentiis che sta facendo una corte spietata all’ex Juve ed Inter.

Conte sarebbe decisamente più apprezzato, una scelta molto più gradita alla tifoseria con Ibrahimovic pronto a sponsorizzare anche il tecnico salentino.