Qual è l’ultimo derby vinto dal Milan, un trionfo targato Leao (VIDEO)

Nel Derby di lunedì 22 aprile, il Milan proverà a interrompere la striscia vincente dell’Inter nei confronti diretti. Ecco quando i rossoneri hanno vinto l’ultima stracittadina

Un Derby storico quello che si disputerà tra Milan e Inter il 22 aprile. Per la prima volta, infatti, le due rivali si affronteranno in un confronto diretto di Lunedì. In passato, la stracittadina milanese si è disputata, almeno una volta, in tutti gli altri giorni ma mai a inizio settimana.

Una prima volta assoluta che può coincidere, in caso di vittoria, anche con la conquista dello Scudetto da parte dell’Inter con cinque giornate di anticipo, uno scenario che i tifosi del Milan si augurano di evitare a pochi giorni dalla grande delusione dell’eliminazione in Europa League subita dalla Roma.

Milan che affronterà il prossimo Derby, inevitabilmente, sotto pressione. Lo spettro della possibile festa nerazzurra per la Seconda Stella fa il paio con uno score nei precedenti diretti alquanto preoccupante. I rossoneri hanno perso gli ultimi cinque Derby disputati: due in campionato, altrettanti nel doppio confronto della semifinale di Champions dello scorso anno e uno ulteriore nella finale di Supercoppa Italiana 2023.

L’ultimo Derby vinto dal Milan in campionato

La striscia vincente dell’Inter è iniziata dopo il Derby di sabato 3 settembre 2022. In quell’occasione, i rossoneri, campione d’Italia in carica, si imposero 3-2 al termine di un match emozionante.

E’ stata l’Inter a sbloccare il risultato con Brozovic al 21′. Immediato il pareggio del Milan con Leao, imbeccato da Tonali dopo un errore in disimpegno di Calhanoglu. I rossoneri giocano meglio e colpiscono in avvio di ripresa con un uno-due micidiale firmato Giroud e Leao. Splendido il gol di Rafa che driblla Skriniar e De Vrij e batte Handanovic in diagonale.

Il finale dell’Inter è arrembante. Dzeko accorcia le distanze poi ci pensa Maignan a salvare il vantaggio con due parate pazzesche su un colpo di testa dello stesso attaccante bosniaco e su un fendente di Calhanoglu diretto all’incrocio. Un 3-2 esaltante con lo Scudetto sul petto, vinto proprio dopo un duello fino all’ultima giornata con l’Inter, ora pronta a prendersi la sua rivincita.

A parziale consolazione per i tifosi del Milan, possiamo ricordare una statistica sfavorevole per l’Inter nei Derby. Bisogna risalire a inizio millennio quando i nerazzurri non vinsero un match contro il Milan per ben tre anni.

Dal campionato 2002-2003 a quello 2004-2005, il Milan rimase imbattuto nei Derby di campionato, vincendone 5 e pareggiandone uno. Inoltre, in quei tre anni si disputarono anche due match in Champions League con il Milan qualificato sia nella semifinale del 2003 che nel quarto di finale del 2005 con un bilancio di 1 vittoria e 3 pareggi. L’Inter è tornata a vincere un Derby l’11 dicembre 2005 con il 3-2 finale sancito da un gol in extremis di Adriano.

Ecco il tabellino di Milan-Inter 3-2 del 3 settembre 2009

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (39′ st Kjaer), Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali (39′ st Pobega), Bennacer; Messias (28′ st Saelemaekers), De Ketelaere (18′ st Diaz), Leao; Giroud (28′ st Origi). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Adli, Diaz, Bakayoko, Dest, Kjaer, Origi, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij (39′ st D’Ambrosio), Bastoni (19′ st Dimarco); Dumfries, Barella (18′ st Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Darmian (39′ st Gosens); Martinez, Correa (19′ st Dzeko). A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, Gosens, Dzeko, Bellanova, Asllani, Acerbi, Mkhitaryan, Dimarco, D’Ambrosio, Carboni. All.: Inzaghi.

MARCATORI: 21′ pt Brozovic (I), 28′ pt Leao (M), 9′ st Giroud (M), 15′ st Leao (M), 22′ st Dzeko (I)