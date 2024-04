Thiago Silva scoppia in lacrime in campo: cosa è successo (VIDEO)

L’ex rossonero Thiago Silva è scoppiato in lacrime sul campo di Wembley, mentre qualche suo compagno ha avuto altre reazioni.

Uno dei difensori più forti, rocciosi e longevi del calcio internazionale è senza dubbio Thiago Silva. Il centrale brasiliano classe ’84 che ormai a quasi 40 anni continua a giocare ad alti livelli con la maglia del Chelsea.

Un profilo che i tifosi del Milan amano particolarmente, visto che in rossonero ha ottenuto le sue prime reali soddisfazioni di carriera, vincendo da protagonista lo Scudetto nel 2011. Con la sua cessione al PSG (insieme a quella di Ibrahimovic) è incominciato di fatto il declino rossonero dello scorso decennio.

Oggi Thiago Silva è ancora un punto fermo del Chelsea ed è stato protagonista di una gara commovente nella semifinale di FA Cup, disputatasi sabato a Wembley contro il Manchester City. Purtroppo per lui, i Blues sono stati sconfitti nel finale da una rete di Bernardo Silva, con il brasiliano che ha visto sfumare l’ultima possibilità di alzare una coppa con il Chelsea.

Un k.o. che fa male, visto che il Chelsea di Pochettino aveva avuto le nitide occasioni per superare il City di Guardiola, prima di essere abbattuto dalla qualità offensiva dei citizens. L’immagine finale, dopo il triplice fischio del signor Oliver, è una mazzata per tutti i fan ti Thiago Silva.

Sul web circola un video in cui l’ex Milan piange quasi disperato per l’eliminazione, scosso dall’occasione persa di andare in finale di FA Cup, e consapevole che sia giunto ai titoli di coda dell’esperienza in Europa. Il tutto mentre a pochi metri da lui il compagno di squadra Noni Madueke, di 18 anni più giovane di lui, se la ride con gli avversari dimostrando di essere tutt’altro che colpito dalla sconfitta.

Thiago Silva crying and Noni Madueke laughing and joking around behind him. And people genuinely question what’s wrong with this Chelsea squad.pic.twitter.com/2LTwKlOgl2 — Uber Chelsea FC (@UberChelseaFC_) April 20, 2024

Un video che sul web ha fatto discutere da subito, sia per la reazione emotiva e apprezzata di Silva, che a 40 anni ancora si commuove per i risultati sul campo, sia per l’esempio non lucido né partecipativo delle nuove generazioni calcistiche.