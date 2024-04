Addio Premier, torna in Italia: è stato offerto al Milan, i tifosi ci sperano

Per la mediana rossonera viene confermato un nome che tanti tifosi gradirebbero vedere a Milanello: intanto è stato proposto, vedremo…

Rinforzare il centrocampo è sicuramente uno degli obiettivi del prossimo calciomercato estivo del Milan. Col passare dei mesi, è diventato evidente che una scelta fatta l’estate scorsa non si è rivelata particolarmente azzeccata.

A Stefano Pioli avrebbe fatto comodo un mediano forte fisicamente e bravo a recuperare palloni, uno con caratteristiche più difensive e capace di dare maggiore equilibrio alla squadra. Una sorta di Franck Kessie, giocatore che il club rossonero non ha mai sostituito davvero. Pioli stesso ha spiegato che è stata una decisione precisa quella di non comprare un centrocampista con queste caratteristiche, privilegiandone altre.

Milan, proposto un flop della Premier League

Nei giorni scorsi si era parlato di Youssouf Fofana, mediano del Monaco con un contratto in scadenza a giugno 2025. Geoffrey Moncada lo conosce bene e potrebbe fare un tentativo a giugno-luglio per portarlo a Milanello. Potrebbero bastare 20-25 milioni di euro per assicurarselo. Ovviamente, non manca concorrenza nella corsa al nazionale francese.

Un altro centrocampista accostato al Milan è Sofyan Amrabat, un nome gradito a tanti tifosi. Ha fatto molto bene all’Hellas Verona e poi alla Fiorentina, però la stagione in prestito al Manchester United è stata fallimentare. I Red Devils non hanno intenzione di esercitare il diritto di riscatto che prevede un prezzo di acquisto di 20 milioni.

Amrabat ha mercato in Serie A e anche in altri campionati. Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che il nazionale marocchino non verrà riscattato e che è stato offerto sia al Milan sia alla Juventus.

Per quanto riguarda i rossoneri, nei giorni scorsi alcune fonti hanno fatto trapelare che non c’è ancora nulla di concreto al momento. Si tratterebbe solo di uno dei nomi presenti nella lista, ma non tra i preferiti. Un’occasione che potrebbe essere sfruttata se le prime scelte dovessero sfumare. Alla Fiorentina potrebbero bastare 18-20 milioni per dare il via libera alla cessione di Amrabat, che certamente non giocherà in maglia viola nella prossima stagione. Il suo contratto scade a giugno 2025 e ciò facilita la sua partenza da Firenze. Vedremo se nel suo futuro ci sarà nuovamente la Serie A.