Finale Youth League, Olympiacos-Milan: risultato in tempo reale

Il risultato in tempo reale di Olympiacos-Milan, finalissima di Youth League in programma oggi alle ore 18.00. I rossoneri cercano l’impresa.

È in corso la finalissima di Youth League tra i greci dell’Olympiakos e gli italiani del Milan. Una partita affatto semplice per la squadra di Ignazio Abate, che stanno sfidando una delle migliori formazioni Under 19 d’Europa, e non lo dice soltanto il fatto che abbiano raggiunto la finale. Il primo tempo da poco terminato ha detto che i greci giocano un ottimo calcio, e non a caso hanno avuto diverse occasioni chiare da gol. Meglio l’Olympiacos che il Milan in questi primi 45′. Già al 3′ minuto c’è stato il primo squillo dei greci. Ci ha provato Pnevmonidis con un buon tiro da distanza ravvicinata, e Raveyre ha dovuto fare del suo meglio per sventare il pericolo.

Sei minuti dopo, è tornata sotto la formazione greca, che stavolta ha davvero sfiorato il vantaggio con Papakanellos. Il suo tiro ha fatto la barba al palo. Quanto ai rossoneri, sono stati meno visibili in area avversaria ma hanno comunque creato qualche problemino all’Olympiakos. Prima con Zeroli all’8′ minuto, ma la sua deviazione sul tiro di Stalmach è stata fuori traiettoria. Poi, sempre il capitano, Kevin Zeroli ha provato il tiro dalla lunga distanza su sponda di Camarda. Poteva fare certamente meglio.

Le due squadre sono dunque andate negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Il secondo tempo è tutto da vivere.