Milan, caccia al dopo Pioli: nome nuovo dalla Premier

Non passa giorno in cui non viene fuori un nome nuovo per la panchina del Diavolo. Oggi è il turno del tecnico britannico che sta lavorando in Premier League

Gerry Cardinale è atteso a Milano per assistere al derby contro l‘Inter. Il presidente di RedBird, che a San Siro stasera, avrà chiaramente modo per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione.

Il Milan è chiamato a ripartire da una nuova guida tecnica e i confronti che l’americano avrà con i dirigenti del Diavolo saranno decisivi. Sarà una decisione, in cui – come sottolinea La Repubblica – Cardinale ascolterà il parere di tutti, a partire chiaramente da Zlatan Ibrahimović. Ma diranno la loro anche Scaroni, Furlani, Moncada e probabilmente anche Gordon Singer.

Proprio il noto quotidiano, in edicola oggi, fa il punto della situazione in merito all’allenatore, facendo un nome nuovo, quello di Gary O’ Neil del Wolverhampton. Il 40enne londinese, che dal 9 agosto 2023, è alla guida del Wolverhampton, ha un contratto in scadenza nel 2026. E’ ovvio che ad una chiamata del Milan non potrebbe dire di no.

Oggi la sua squadra, che gioca prevalentemente con il 4-2-3-1, si trova all’undicesimo posto in classifica ed è reduce dal ko interno contro l’Arsenal di sabato sera

Milan, la lista infinita dei tecnici accostati al Diavolo

Non è facile ricordare e scrivere tutti i profili che in questi giorni sono stati accostati alla panchina del Milan. I tifosi rossoneri hanno da tempo fatto la loro scelta e come è noto ha un nome e un cognome, Antonio Conte.

Un’idea questa che però non scalda molto la proprietà rossonera, anche se dalle parti di Casa Milan sono in tanti a spingere per il tesseramento del tecnico italiano. Non sono nomi caldi, in questo momento, nemmeno Roberto De Zerbi e Thiago Motta, ma appaiono comunque due profili che piacciono alla piazza. Piazza che ha invece bocciato totalmente la possibilità di ripartire da Lopetegui.

Ma in queste ultime ore sono stati accostati alla panchina del Diavolo soprattutto profili stranieri: da Fonseca a Galtier, passando per Xavi e Nagelsmann, senza dimenticare Emery.

Il casting è dunque partito e a breve sapremo quale sarà la scelta di Gerry Cardinale. Una scelta che non può sbagliare e che ci dirà quali sono le vere ambizioni del Milan. La mediocrità non può essere accettata.