Milan, cambia tutto: l’erede di Pioli può arrivare dalla Liga

Spunta un altro nome nella corsa alla panchina del Milan: non solo Lopetegui, tra i nomi vagliati dalla dirigenza ci sarebbe anche un ex City

Il Milan è pronto a calare il jolly dal proprio mazzo di carte. Tra i tantissimi nomi che sono stati accostati alla panchina rossonera negli ultimi mesi, a sorpresa potrebbe venire fuori un nome a sorpresa. Nelle ore in cui la pista più calda continua a essere quella che porterebbe a Julen Lopetegui, con Antonio Conte sempre sullo sfondo, in attesa di una chiamata da parte dei rossoneri, la dirigenza potrebbe sparigliare le carte con un profilo dal curriculum importantissimo e in grado di lavorare bene anche con i giovani.

D’altronde, sembra ormai chiaro che il nuovo allenatore del Milan dovrà avere uno standing ben delineato, dovrà rispondere a un identikit preciso: internazionale, esperto ma ancora desideroso di mettersi alla prova, capace di lavorare con i giovani ma anche di motivare i calciatori più esperti. E, soprattutto, non eccessivamente pretenzioso per quanto riguarda l’offerta economica o i possibili colpi sul mercato.

Identikit che, automaticamente, escluderebbe del tutto Conte dall’orizzonte degli allenatori accostabili al Milan, ma potrebbe includere altri tecnici dal grande blasone pronti a raccogliere l’eredità di Pioli, come fosse l’ultima intrigante sfida della propria carriera.

Milan, nuovo nome a sorpresa per la panchina: è un protagonista della Liga

A quanto pare il nuovo allenatore rossonero potrebbe parlare spagnolo, e potrebbe arrivare direttamente dalla Liga, la prima divisione spagnola. Non si tratterebbe però di Carletto Ancelotti, un grande ex solo sognato dai tifosi rossoneri, ma almeno per il prossimo anno sicuramente impegnato ancora alla guida del Real.

In qualche modo potrebbe però essere un allenatore che con il Real c’entra qualcosa, visto che ha allenato i Blancos nella stagione 2009/2010, senza peraltro riuscire a vincere alcun trofeo (ma terminando in campionato al secondo posto con ben 96 punti e 102 gol messi a segno).

Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, il nuovo nome nell’agenda rossonera potrebbe essere quello di Manuel Pellegrini. Il tecnico cileno, in passato anche al Manchester City, squadra con cui ha vinto una Premier e due coppe di Lega, rappresenterebbe per la dirigenza milanista l’ideale connubio tra il profilo dalla grande esperienza internazionale e l’allenatore con idee innovative e capace di lanciare giovani talenti.

Protagonista negli ultimi anni al Betis di Siviglia, con cui ha trionfato in Coppa del Re nel 2021/22, il tecnico cileno è legato agli andalusi da un contratto fino al 2026. Tuttavia, potrebbe liberarsi dietro il pagamento di una clausola rescissoria. Al momento si tratterebbe solo di un’ipotesi, ma in queste ore il suo è un nome da tenere d’occhio con particolare attenzione.