Milan-Inter, formazioni ufficiali: la scelta su Leao

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, caldissimo derby valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45.

Manca ormai davvero pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Inter, il derby dei derby, l’ultimo della stagione. Sappiamo bene quanto la posta in palio sia alta per entrambe le squadre. Più per i nerazzurri o più per i rossoneri? Difficile a dirsi, dato che la squadra di Inzaghi con la vittoria potrebbe conquistare lo Scudetto già stasera. Farlo in un derby sarebbe stupefacente poi, per la società e i tifosi tutti. Il Milan, è risaputo, è praticamente obbligato ad evitare tale scenario, per salvare la dignità e regalare una gioia ai suoi sostenitori.

Il Diavolo non vince un derby ormai da tantissimo tempo, e quelli persi sono stati davvero strazianti per la squadra, per Stefano Pioli e per tutta la tifoseria rossonera. Tornare alla vittoria nella stracittadina, dopo l’uscita dolorosa dall’Europa League, potrebbe far tornare un mezzo sorriso ai giocatori e ai sostenitori del Milan. Quanto a Pioli, riscatterebbe tante delle delusioni e delle critiche che gli sono piovute addosso.

Insomma, si intende benissimo che il derby è cruciale, tanto per il Diavolo quanto per il Biscione. I due allenatori, Pioli e Inzaghi, non hanno avuto lo stesso tempo a disposizione per preparare la gara. L’Inter ha avuto una settimana piena di tempo per dedicarsi ad escogitare la migliore strategia. Il Milan, avendo giocato giovedì sera all’Olimpico contro la Roma, ha avuto meno giorni a disposizione ma ha comunque ottenuto dalla Lega il permesso di giocare il derby lunedì, così da avere un giorno in più di lavoro per prepararsi.

Cosa aspettarsi dai due tecnici rivali? Sicuramente la migliore formazione. Si è vociferato di qualche sorpresa di Stefano Pioli in attacco. Scopriamo subito le scelte del mister rossonero e di Simone Inzaghi. Sono appena state diramate.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Pioli.

Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.