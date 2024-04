Milan-Inter, sorpresa incredibile: Leao cambia ruolo

Stefano Pioli sorprende tutti e cambia il suo Milan per il derby: ecco le ultime novità di formazione per la partita contro l’Inter di stasera

Sarà un Milan diverso quello che stasera affronterà l’Inter. Stefano Pioli prova a cambiare le carte in tavola per sorprendere i nerazzurri e portare a casa un risultato positivo, che impedirebbe agli uomini di Inzaghi di festeggiare stasera lo Scudetto.

Così Stefano Pioli è pronto ad affidarsi a Rafa Leao come punta centrale. L’esclusione eccellente – come racconta La Gazzetta dello Sport – è legata ad Olivier Giroud. Al posto del francese, che si accomoda in panchina, spazio, dunque, a Yunus Musah, che andrà a comporre il tridente dei trequartisti con Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Una novità assoluta che potrebbe comunque vedere i giocatori schierati in maniera differente.

A centrocampo ci saranno Yacine Adli e Tiijani Reijnders, a proteggere la difesa composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Tra i pali ovviamente Mike Maignan.

Milan camaleontico

Stefano Pioli, dunque, prova a sorprendere l’Inter con una formazione inedita. Lo schieramento dei calciatori appare però tutta da interpretare.

Con gli stessi uomini ad esempio potrebbe essere facile vedere un Milan schierato con i tre difensori, Calabria, Gabbia e Tomori, con Mussah e Theo Hernandez a fare gli esterni a tutta fascia. In questa maniera Leao e Pulisic potrebbero giocare larghi permettendo a Loftus-Cheek di fare il falso nove. Allo stesso tempo si potrebbe vedere l’inglese più basso, con Leao e Pulisic più vicini.

Sarà così un Milan camaleontico, che proverà a non dare punti di riferimento all’Inter, che negli ultimi derby ha sempre avuto la meglio sia sul piano tecnico sia dal punto di vista del risultato. Ricordiamo che al Diavolo basterà non perdere per impedire ai nerazzurri di festeggiare il tricolore.

Pioli cambia per provare a regalare un’ultima gioia ai tifosi del Milan, o meglio per impedire un ultimo dispiacere, prima di una separazione al termine della stagione, che ormai appare inevitabile. Chiudere con un risultato positivo nel derby sarebbe però davvero importante.

Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez, Adli, Reijnders, Musah, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao.