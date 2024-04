Milan-Inter, streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vedere il Derby oggi

Milan-Inter, tutte le indicazioni su dove vedere il Derby del 22 aprile, il primo della storia che si disputa di lunedì

Conto alla rovescia concluso per il Derby di ritorno tra Milan e Inter, valido per la 34.a giornata di Serie A. Calcio di inizio alle 20.45, in un San Siro, ovviamente, tutto esaurito per l’occasione.

Una stracittadina che può consegnare all’Inter la matematica conquista dello Scudetto della seconda stella con cinque giornate di anticipo. Per ottenerla, i nerazzurri devono vincere. Un pareggio o una vittoria del Milan rimanderebbero la festa di qualche giorno.

Con l’Inter pronta alla conquista dello Scudetto, il Milan affronta il Derby odierno con tutta la pressione possibile. Non solo lo spauracchio dei festeggiamenti dei grandi rivali incombe sui rossoneri ma anche la possibile onta di subire la sesta sconfitta di fila in un confronto diretto contro i futuri campioni d’Italia.

Il tutto, a pochi giorni dalla deludente eliminazione subita in Europa League che, di fatto, ha chiuso in anticipo la stagione dei rossoneri, ai quali non resta che conquistare il secondo posto in classifica che vale la qualificazione alla final four di Supercoppa Italiana.

Milan-Inter, dove vedere il Derby del 22 aprile

Milan che potrebbe affrontare il Derby odierno con una formazione inedita. Stando alle indiscrezioni della vigilia, Pioli dovrebbe stravolgere il reparto offensivo con Leao centravanti al posto di Giroud, Pulisic a destra e Musah nell’inedito ruolo di esterno con mansioni di copertura.

A centrocampo Adli e Reijnders con Loftus Cheek avanzato. Scelte obbligate in difesa con Gabbia e Tomori coppia centrale, unici disponibili con Thiaw squalificato. Calabria e Theo Hernandenz completano il reparto.

Milan-Inter è un’esclusiva di DAZN. Il Derby sarà visibile in diretta sull’applicazione disponibile su smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick e Apple Tv. Diretta tv, per chi ha sottoscritto l’opzione, sul canale Zona Dazn, presente alla posizione 214 dei decoder Sky e Tivusat. In telecronaca Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

Non è prevista la diretta tv sui canali di Sky Sport. Gli highlights del Derby saranno visibili nel corso delle edizioni speciali previste, in seconda serata, di Sky Calcio Club e Pressing su Italia 1. Sintesi in chiaro, da mezzanotte, sul canale Youtube della Serie A e della stessa Dazn.

Il Milan tornerà in campo sabato 27 aprile alle 18 contro la Juventus allo Stadium. Anche il match con i bianconeri è un’esclusiva di Dazn e Zona Dazn. Da stabilire ancora orari e programmazione delle restanti 4 sfide di campionato contro Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana.