Milan, super colpo in difesa: nel mirino un big di Serie A

Non solo Buongiorno, spunta un altro nome per la difesa del Milan: è un big di Serie A, affare possibile a una condizione

Il Milan sta lavorando su più fronti in questa fase delicatissima di progettazione della prossima stagione. Se è vero che la priorità assoluta resta la scelta del nuovo allenatore, oltre a quella del nuovo centravanti, la dirigenza rossonera non vuole lasciare nulla al caso, e starebbe ragionando anche sulla difesa. Con Kjaer in uscita, è chiaro che almeno un innesto in quel reparto dovrà arrivare. E potrebbe essere un nome molto più importante di quanto immaginato fino a questo momento.

Sul taccuino di Ibrahimovic, Furlani e dei vari uomini mercato del Milan ci sarebbero diversi nomi in questo momento per la retroguardia. Da mesi ormai il club starebbe seguendo con attenzione alcuni profili di Premier, come Adarabioyo, di Ligue 1, in particolare Brassier, o della Bundesliga, con Lacroix in pole. Alle varie opzioni low cost, si sarebbe aggiunta però negli ultimi giorni anche un’alternativa di livello, un top di Serie A che potrebbe rappresentare una svolta per la retroguardia rossonera nel presente e nel futuro.

E non si tratterebbe di quel Buongiorno a lungo accostato a tutte le big italiane, Milan compreso, ma di un altro difensore azzurro, perno della Nazionale di Spalletti.

Milan, svolta in difesa: occhi su un big, l’affare non è impossibile

In un mercato in cui i rossoneri saranno chiamati a investire una somma importante per il nuovo centravanti, pensare a un investimento di un certo peso anche in difesa potrebbe sembrare difficile da credere. Eppure, i vertici societari vorrebbero cercare di mettere a segno un super colpo anche nel reparto difensivo, sfruttando tutte le carte a propria disposizione.

Fermo restando che, nei prossimi mesi, potrebbero ad esempio pensare di monetizzare con una cessione uno dei giocatori più cresciuti nell’ultimo anno, Malick Thiaw, per poter mettere a segno un grande colpo dall’Atalanta starebbero pensando di giocarsi un jolly chiamato Charles De Ketelaere.

Per arrivare a uno dei difensori più promettenti del calcio italiano nel presente e nel futuro, Giorgio Scalvini (classe 2003), il Milan sarebbe pronto a proporre all’Atalanta uno scambio che potrebbe convenire a entrambe le parti, come riferito da Tuttoatalanta.com.

Valutato circa 40 milioni di euro dalla dirigenza della Dea, il difensore nerazzurro da diverso tempo non viene più considerato un incedibile nell’ambiente orobico, e potrebbe rappresentare per un club come il Milan una ghiotta occasione di mercato, da sfruttare a tutti i costi.

E per cercare di abbattere una valutazione ampiamente fuori portata dei rossoneri in questo momento, la dirigenza sembrerebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino del trequartista belga, rinato proprio con la maglia della Dea e disponibile a continuare la sua avventura in nerazzurro. Teoricamente, gli orobici potrebbero riscattarlo per 22 milioni di euro, ma a questo punto non è escluso uno scambio, con conguaglio a favore della squadra di Gasperini.