Né Milan né Napoli: Conte in Italia, idea clamorosa

Antonio Conte potrebbe seriamente tornare in Italia, ad allenare in Serie A. L’ultima proposta farebbe saltare completamente il banco.

Dopo un anno sabbatico, trascorso volutamente senza alcun ingaggio in panchina per ricaricare le pile, Antonio Conte è finalmente pronto a ripartire. Uno degli allenatori italiani ed europei più vincenti e prestigiosi in circolazione vuole tornare a lavorare con un progetto serio e determinato.

Conte è reduce dalla delusione con il Tottenham, che un anno fa ha scelto di esonerarlo verso il finale di stagione. Sta ascoltando varie opportunità e sarebbe molto felice di tornare ad allenare in Italia, dopo aver già vinto sulle panchine di Juventus e Inter ed aver fatto piuttosto bene con la Nazionale italiana ad Euro 2016.

Si è parlato anche di Milan per il futuro di Conte. Il club rossonero avrebbe pensato seriamente al tecnico italiano, scelta su cui sta riflettendo anche Zlatan Ibrahimovic a cui non dispiacerebbe un profilo così di carattere e di polso. Ma al momento le quotazioni dell’ex Inter sembrano in calo.

Il Napoli allora si è inserito, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe cominciato a dialogare seriamente con Conte. In questo caso sarebbe il salentino a dover ragionare bene sul da farsi, visto che la piazza campana lo intriga ma vuole valutare concretamente il progetto sportivo.

Di Marzio sicuro: “C’è ancora l’ipotesi Conte”

Ma oltre a rossoneri ed azzurri, Antonio Conte potrebbe ricevere anche una terza clamorosa proposta dall’Italia. Almeno secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio, che nella serata di sabato su Sky ha fatto il punto della situazione sulle maggiori panchine del nostro campionato.

Occhio alla Juventus, che potrebbe avere un forte ritorno di fiamma per Conte, dopo l’esperienza molto positiva dell’ex centrocampista come allenatore dal 2011 al 2014. “Giuntoli continua a difendere Allegri, ma credo che entrambe le parti hanno capito che non si possa più proseguire con il rapporto. Thiago Motta è sempre il prescelto di Giuntoli, il piano A. Ci sarebbe teoricamente un piano B che porterebbe ad Antonio Conte, anche se mi sembra irrispettoso parlare di Conte come piano B”.

Di Marzio chiarisce che Motta, allenatore della rivelazione Bologna, resta in pole per la squadra bianconera. Ma occhio alla candidatura di Conte, che tornerebbe volentieri visto il cambio ai poteri forti e l’addio di Andrea Agnelli, con cui non si era lasciato affatto bene.

Nuova concorrente dunque per l’ex c.t. azzurro, anche se Milan e Napoli sono sempre vigili sulla situazione.