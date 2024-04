“Pioli non è l’unico colpevole”: bufera Milan, cosa sta succedendo

Dopo l’eliminazione del Milan dall’Europa League, arrivano parole importanti in difesa di Pioli: la responsabilità non è solo del tecnico

Il matrimonio tra il Milan e Stefano Pioli è ormai ai titoli di coda. Dopo cinque anni di sentimenti altalenanti, arricchiti dal trionfo incredibile dello scudetto 2022, da altri successi importanti anche in Europa, ma anche da alcune fasi di difficoltà, ormai le parti sembrerebbero aver deciso definitivamente di separare le proprie strade. All’indomani della disfatta clamorosa dei rossoneri in Europa League, arrivano però parole incredibili sul tecnico: una presa di posizione che scatena una bufera tra i tifosi.

Per una buona parte della tifoseria rossonera, il maggior responsabile per le difficoltà del Milan in questa stagione, culminate nell’eliminazione continentale arrivata contro una squadra, la Roma di De Rossi, in campionato molto indietro in classifica, è proprio il tecnico parmigiano.

Gli stessi supporter della curva milanista negli ultimi giorni hanno abbandonato definitivamente l’allenatore, chiedendo alla società un cambio di rotta nella prossima stagione, senza per questo peccare d’ingratitudine nei confronti di un uomo che ha dato comunque molto alla causa rossonera. Non tutti però sono d’accordo sull’individuare in Pioli l’unico colpevole di quanto successo quest’anno. Anzi, per qualcuno potrebbe addirittura essere più un capro espiatorio che non un vero responsabile.

Milan in difficoltà per colpa di Pioli? L’annuncio lascia perplessi i tifosi

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, quotidiano che ha, di fatto, annunciato quasi ufficialmente la rottura tra i vertici del Milan e Stefano Pioli, è arrivata in questi giorni una presa di posizione piuttosto rumorosa a favore del tecnico. O comunque meno negativa nei suoi confronti.

Con un fondo sulla rosea, il giornalista Luigi Garlando ha provato infatti ad analizzare quanto accaduto al Milan, cercando di spostare il mirino dall’allenatore di Parma per puntarlo su un gruppo di giocatori troppo spesso apparsi immuni nelle critiche dei tifosi e dell’ambiente.

“Tutti danno la colpa a Pioli, ma va divisa tra tutte le componenti“, ha affermato Garlando, convinto che il tecnico abbia delle responsabilità ma non possa essere additato come il problema assoluto del Milan. Anzi, sostiene il giornalista, Pioli verrà ricordato come uno dei migliori allenatori della storia rossonera.

E non per un’ipotesi, ma per quanto fatto in questo quinquennio: “Ha preso la squadra dalle macerie, all’undicesimo posto, e con tutta probabilità la lascerà al secondo posto, con in mezzo uno scudetto non programmato e una semifinale di Champions, offrendo quasi sempre calcio di grande qualità“.

Parole di grande elogio per il tecnico, bilanciate invece da un attacco totale nei confronti di giocatori troppo spesso osannati senza motivo. “Sono loro i maggiori responsabili“, ha sentenziato Garlando, secondo cui Leao si è rivelato ancora un giocatore incompiuto, Theo non è riuscito a confermarsi eroe in troppe partite in questa stagione e anche i nuovi arrivati nel mercato, dal suo punto di vista, si sarebbero rivelati non all’altezza, rendendo il mercato estivo faraonico della scorsa estate, alla prova dei fatti, “colpevolmente lacunoso“.