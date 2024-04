Pioli: “Sconfitta pesante, Inter più forte da 3-4 anni. Ciclo finito? Anche Inzaghi sembrava in difficoltà”

Pioli ha parlato a DAZN al termine dell’atteso derby Milan-Inter: ovviamente c’è rammarico per sconfitta e Scudetto finito ai nerazzurri.

L’incubo si è concretizzato: la squadra di Simone Inzaghi ha vinto matematicamente il tricolore sconfiggendo i rossoneri nella stracittadina di stasera. Milan-Inter 1-2, il gol di Fikayo Tomori aveva dato la speranza di poter almeno pareggiare dopo il doppio svantaggio, però è mancato qualcosa per completare la rimonta.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby: «Sono passato nello spogliatoio a provare a tirare su il morale, è una sconfitta pesante per tutto ciò che c’è dentro questa sconfitta. Ho cercato di rinfrancare i giocatori, dobbiamo finire bene il campionato e abbiamo una partita importante sabato. Non siamo riusciti ancora una volta a pareggiare almeno il derby».

Il mister ha ridisegnato il Milan in maniera un po’ diversa, con una sorta di 3-5-1-1: «Non sono rimasto deluso dal punto di vista tattico, volevo togliere la parità numerica sui due contro due offensivi e di non essere troppo alti, aspettandoli un po’ di più e trovando spazi per le ripartenze. Poi si va sotto… Penso che l’Inter nel primo tempo abbia fatto male nel calcio d’angolo e nelle ripartenze. Poi devi provare a segnare ed è normale che qualcosa concedi. Volevamo difendere più bassi per non concedere quello che è successo sul gol di Thuram. Il secondo gol ci ha complicato ancora di più la partita. La squadra ha lottato con generosità e volontà, è anche mancata un pizzico di fortuna per pareggiare. Le situazioni le abbiamo anche create».

Si parla poi della superiorità dell’Inter in questa Serie A: «L’Inter ha fatto un campionato eccezionale, credo abbia perso una sola partita, per sbaglio. Da 3-4 anni ha la squadra più forte del campionato. Noi siamo mancati nel mese in cui abbiamo perso due partite e ne abbiamo pareggiate due, poi siamo mancati nella continuità nelle prestazioni di alto livello. Dobbiamo fare dei passi avanti se c’è questa distanza tra noi e l’Inter in classifica».

Pioli ha continuato così la sua analisi a DAZN: «Abbiamo fatto un buon inizio, dopo la seconda sosta abbiamo avuto un mese difficile. Dopo le sette vittorie, le cose non sono andate bene dalla Roma in poi. Stavamo bene, però ci siamo bloccati e abbiamo fatto due prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori per ciò che hanno messo in campo e per come hanno cercato di riprendere la partita. È stato uno dei derby più equilibrati, però non è stato sufficiente».

Il ciclo è terminato? Pioli risponde così: «Non lo so se il ciclo sia finito. Anche Simone Inzaghi 12-14 mesi fa sembrava in difficoltà, poi ha fatto tutto quello che ha fatto… Io sto bene, lavoro bene e penso che la squadra abbia margini di miglioramento. Dobbiamo finire bene la stagione, poi a bocce ferme si faranno le valutazioni».