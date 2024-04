Festa scudetto Inter: i tifosi nerazzurri “umiliano” così il Milan (VIDEO)

Il Milan è stato in qualche modo tirato in causa ieri notte, durante i festeggiamenti meritati per lo scudetto dell’Inter in piazza.

Ciò che doveva essere evitato è invece puntualmente accaduto. Come nel più classico dei principi della legge di Murphy. Il Milan doveva provare a rovinare la festa Scudetto all’Inter. Ma non è andata così, visto che il 2-1 per i nerazzurri di ieri ha consegnato il titolo ai rivali cittadini, proprio sotto gli occhi di Pioli e compagnia.

La conclusione di una stagione trionfale per la squadra di Simone Inzaghi è giunta nella stracittadina di ieri sera. Il successo contro i rivali di sempre ha fatto esplodere di gioia il tifo interista, che subito dopo il derby si è riversato nelle strade di Milano per celebrare il 20° Scudetto, quello della tanto agognata seconda stella.

Durante le celebrazioni c’è stato il tempo, come prevedibile, per qualche sfottò nei confronti del Milan. Come pubblicato su X dal giornalista Tancredi Palmeri, alcuni tifosi nerazzurri hanno ‘umiliato’ di fatto i rossoneri mettendo in scena una sorta di funerale del Milan. Con tanto di bara rossonera esposta in Piazza Duomo, mentre il resto della tifoseria continuava con i cori di giubilo.

Alle 3.15 compare la bara del Milan in Duomo#IM2Stars pic.twitter.com/duljTNsiiT — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 23, 2024

Una provocazione che fa parte del gioco, enfatizzata dal fatto di aver vinto aritmeticamente il titolo proprio nel derby milanese. Un’umiliazione per il Milan ed i propri supporter, che dovranno al più presto cancellare quest’onta e soprattutto annullare il tabù nelle stracittadine contro l’Inter, viste le 6 sconfitte consecutive tra 2023 e 2024.