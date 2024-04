Milan, che beffa: contro la Juve tre assenze pesanti

Il Milan esce con le ossa rotte dal Derby: dopo la sconfitta che ha dato il titolo all’Inter, anche tre assenze per la sfida contro Juve

Oltre al danno la beffa. Può essere riassunta così l’infausta notte di ieri del Milan in quel di San Siro. Serviva un successo – ma anche un pareggio sarebbe andato bene – per evitare che l’Inter vincesse aritmeticamente il titolo nel Derby ed invece i nerazzurri hanno vinto la seconda stracittadina consecutiva ed hanno dato il via ai festeggiamenti.

In un San Siro dove è stata sparata dagli altoparlanti musica ad altissimo volume, i calciatori dell’Inter hanno dato vita ai primi cori e festeggiamenti per il titolo appena conquistato, prima di spostare il prosieguo del party in Piazza Duomo insieme a migliaia di tifosi che si sono riversati per le strade della città.

In campo è stato un Derby davvero molto intenso, com’è tradizione. Tanto agonismo, la voglia di lottare su ogni pallone e soprattutto il desiderio di non perdere a tutti i costi, soprattutto in casa Milan. C’era, infatti, da dimenticare la brutta sconfitta con conseguente eliminazione in Europa League provando a regalare una gioia ai tantissimi tifosi che hanno reso San Siro sold out.

Milan, tre squalificati contro la Juve: difesa da inventare per Pioli

Ed invece, come detto, l’Inter si è imposta con il punteggio di 2-1. E la gara, soprattutto nei minuti finali, si è arricchita di tensioni, con il referto dell’arbitro che ha contato ben tre espulsi. Due in casa Milan ed uno per l’Inter.

E sono ora gli squalificati il vero problema per Stefano Pioli che nel prossimo turno è ateso da un’altra supersfida, quella contro la Juventus di Allegri distante appena quattro punti in classifica. In un colpo solo, infatti, il tecnico rossonero ha perso entrambi i suoi terzini: rosso per Calabria e per Theo Hernandez che salteranno la sfida contro i bianconeri.

Calabria è stato addirittura squalificato per ben due giornate. Come si legge nel comunicato emesso dal giudice sportivo, il capitano del Milan è stato sanzionato con questa pena severa perché “al 51′ di gioco ha colpito un calciatore avversario al volto a gioco fermo”.

Una sola giornata di squalifica, invece, per Theo Hernandez: il terzino rossonero ha infatti afferrato un avversario al collo a gioco fermo strattonandolo. Insomma, brutte immagini da Derby. Ai due, però, va aggiunta anche la squalifica di Tomori che, in diffida, è stato ammonito.

E per Pioli è quindi emergenza difensiva totale: Kalulu è ancora infortunato ed il tecnico potrà contare solo su Gabbia, Thiaw – che tornerà dalla squalifica – e Kjaer, sebbene il danese sia da valutare, oltre a Caldara mai utilizzato in stagione. E sulle fasce? Arruolabile il solo Florenzi, con possibile inserimento di qualche giovane della Primavera o l’arretramento di Musah.