Milan, nessun dubbio: scelto l’obiettivo per il centrocampo

Il Milan ha scelto il suo possibile colpo in mezzo al campo per la prossima stagione. La strategia dei rossoneri è ormai chiara.

C’è la forte necessità in casa Milan di guardare oltre. Di dimenticare l’ultima tragica settimana in ambito sportivo e focalizzarsi su quello che sarà il prossimo progetto tecnico. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo allenatore, visto che Stefano Pioli sarà con ogni probabilità allontanato a fine stagione.

Ma si stanno già facendo valutazioni importanti anche in ambito calciomercato. Un settore dove Zlatan Ibrahimovic avrà importante voce in capitolo, vista la sua competenza eccellente, al fianco dei già noti dirigenti Furlani, Moncada e D’Ottavio. La priorità resta quella del centravanti, ruolo che il Milan dovrà coprire il prima possibile.

Se per la sostituzione di Olivier Giroud c’è ancora tanta bagarre, con diversi profili che il Milan sta seguendo a cui assegnare la maglia numero 9, sono invece più chiare le idee sul rinforzo a centrocampo. Il club rossonero ha già scelto la strategia ed in particolare il nome su cui puntare forte per la prossima stagione.

Obiettivo dichiarato ed assalto imminente al centrocampista

Dunque il Milan avrebbe un solo nome, un solo profilo in testa per rinforzare la linea mediana. Ovvero quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco, già nel giro della nazionale transalpina. Un calciatore molto apprezzato in particolare dal capo osservatore Geoffrey Moncada, che conosce molto bene il calcio dalle parti di Montecarlo.

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, Fofana è dunque l’obiettivo principale del Milan in mezzo al campo, almeno per il momento. Ai rossoneri piacciono le caratteristiche di questo mediano, forte fisicamente ma molto abile negli strappi e nella gestione tattica. Inoltre è giovane (classe 1999) e ha il contratto in scadenza con il Monaco a giugno 2025.

Il club francese lo valutano intorno ai 30-35 milioni di euro, ma la appena citata situazione contrattuale non semplice potrebbe far abbassare le pretese al Monaco, che potrebbe accontentarsi di massimo 25 milioni di euro per cedere il proprio gioiello. Fofana nel nuovo Milan, in attesa di conoscere il prossimo allenatore, sarebbe in grado di giocare sia da mediano difensivo che da mezzala.

La Gazzetta ha inoltre parlato anche della ricerca di un difensore centrale nel nuovo Milan, anche se in questo caso i profili seguiti dai dirigenti sono molteplici. Oltre a Brassier, già molto vicino ai rossoneri a gennaio, si continuano a seguire il francese Lacroix e l’inglese Adarabioyo, in scadenza con il Fulham.