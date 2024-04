Milan, niente made in Italy: il prossimo allenatore sarà straniero. E spunta una vecchia conoscenza

Il Milan punterà con ogni probabilità su un allenatore straniero, almeno secondo la lista ed i profili sondati dai dirigenti finora.

Archiviato malamente anche il derby di campionato, che ha consegnato di fatto lo Scudetto ai rivali dell’Inter, il Milan deve pensare immediatamente a costruire la propria ripartenza. Il futuro passa tutto dalla scelta del prossimo allenatore, che senza dubbio non sarà Stefano Pioli.

Le ultime indicazioni su questo tema arrivano dalle pagine di Tuttosport, che si è lanciato in una previsione piuttosto concreta. Il prossimo tecnico del Milan non sarà italiano, bensì si sta lavorando solo su profili stranieri. Niente da fare dunque per presunte piste che portano ad Antonio Conte o Thiago Motta, mentre al momento non vi sono contatti neanche con Roberto De Zerbi.

Nella lista di Ibrahimovic e degli altri dirigenti milanisti vi sono soltanto profili internazionali, tecnici che hanno più o meno le stesse caratteristiche: giovani di età, con idee calcistiche propositive ed offensive, pronti ad avallare le scelte della società e degli osservatori dal punto di vista del mercato in entrata.

Nella lista di Ibrahimovic anche un ex compagno di squadra

Esclusi dunque i profili italiani accostati in tempi recenti, il Milan ha in realtà una folta lista di nomi a cui attingere per la prossima stagione. Tutti allenatori di caratura internazionale, chi con esperienze già pregresse nel calcio italiano e chi invece potrebbe sbarcare in Serie A per la prima volta.

Una delle novità di Tuttosport è l’inserimento in tale lista di un nome già piuttosto noto ai tifosi del Milan, così come ad Ibrahimovic che ha giocato con lui in maglia rossonera. Anche Mark Van Bommel, ex centrocampista olandese, sarebbe finito nel mirino dei dirigenti, visto l’ottimo lavoro sulla panchina dell’Anversa, con cui si è laureato campione del Belgio nel 2023.

L’ex numero 4 rossonero, che vinse lo Scudetto nel 2011 con il Milan di Ibra e Allegri, potrebbe essere una scelta intrigante ed apprezzata dai tifosi. Ma ci vorrà ancora del tempo prima che vengano sciolte le riserve sul futuro tecnico rossonero. Il club si prenderà alcune settimane prima di virare su un nome in particolare.

Intanto le quotazioni di Lopetegui restano alte, anche se il West Ham fa sul serio per l’allenatore spagnolo. In ascesa quelle dei portoghesi Fonseca e Conceiçao, mentre non trovano conferma gli accostamenti all’argentino Gallardo ed al francese Galtier.